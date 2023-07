La saison des moules de bouchots AOP du Mont Saint-Michel est lancée

C'est parti pour la saison des moules. En tout cas pour les AOP "Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel" . La saison s'était terminée le 12 janvier 2023. Elle reprend donc ce mercredi. Ce sont les 42 producteurs du Vivier-sur-Mer qui l'ont décidé en réunion mardi soir. Mais c'est surtout la nature qui l'a décidé, car les moules AOP doivent répondre à un cahier des charges très strict qui, outre la provenance, garantit aussi un calibre, un taux de chair et un goût.

Un printemps décisif

L’un des secrets de la moule tient pour beaucoup au printemps, qui doit conjuguer pluie et du soleil. L'an dernier par exemple, avec la sécheresse du début d'année, les apports terrestres charriés par l'eau de pluie ont été moindres et les moules se sont moins développées. Associée à la prédation des araignées de mer, la baisse de production se situait en 2022 autour de 30%. Ce qui n'est pas le cas cette année, puisque il y a eu de la pluie et du soleil au printemps et donc, un apport de nutriments et une photosynthèse efficaces. Par ailleurs, les producteurs AOP n’ensemencent pas la totalité des pieux, pour effectuer une "sorte de jachère" et pour que les moules aient plus à manger.

C'est donc une bonne saison 2023 qui s'ouvre pour les producteurs de la Baie, sachant que certains d’entre eux écoulent près d’un tiers de leur production en juillet-août. Cette saison devrait durer six mois, à l’issue desquels les producteurs pourront, pour ceux qui le peuvent, prendre des vacances.

Un an d'élevage

Il y a un an, Xavier delaunay, producteur AOP au Vivier-sur-Mer, expliquait dans cette vidéo comment on élève des moules de bouchot en Baie du Mont-Saint-Michel.