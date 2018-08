La cueillette des myrtilles est ouverte depuis le 20 juillet, par arrêté préfectoral pour le ramassage au peigne. Mais les récoltes ne sont pas très bonnes cette année. En cause, les chutes de neige du mois de mai et le trop grand nombre de ramasseurs occasionnels.

Le Bessat, France

Cette année, les myrtilles se font plus rares que d'habitude dans le Pilat. La saison est très moyenne selon Georges Masson, l'un des propriétaires de la Jasserie. La faute notamment aux chutes de neige du mois de mai : "Il est tombé presque 70 cm au Bessat et les fleurs sont tombées.", explique Georges Masson.

Mais le plus gênant pour la famille de la Jasserie, ce sont les trop nombreux cueilleurs amateurs. "On va être obligé de mettre des panneaux pour interdire le ramassage des myrtilles", s'indigne le propriétaire de la Jasserie. "Les gens pensent que le Pilat est à tout le monde, mais on ne peut pas ramasser les myrtilles n'importe où, il faut l'autorisation du propriétaire."

Ne pas abîmer les airelles

Et surtout, il ne faut pas cueillir les myrtilles n'importe comment. Quand les promeneurs ramassent les petits fruits à la main, il n'y a rien de dérangeant pour Georges Masson. "Mais les gens viennent de plus en plus avec des petits peignes, et _ils abîment tout, ils arrachent_. Quand nos ramasseurs arrivent, ils ne savent plus où ils en sont."

Pour tenir toute l'année et produire tarte et confiture, la Jasserie a besoin de deux à trois tonnes de myrtilles. Mais cette année le compte n'y est pas. La cueillette des myrtilles est autorisée par arrêté préfectoral depuis le 20 juillet. "Cette année, les myrtilles étaient en avance, et tout dépend de l'altitude. En bas du Bessat, elles étaient mures depuis le 14 juillet, mais pas en haut. Sauf que les gens sont venus les chercher avant et c'est gênant pour nous", raconte Georges Masson. La famille Masson a prévu d'aller chercher plus de myrtilles dans le Puy-de-Dôme pour avoir un stock suffisant cette année.