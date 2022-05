La sardine à la fête à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Crue, marinée ou grillée, la sardine, fierté et richesse du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est à la fête ce samedi. "La sardine a toujours été une tradition de la Vendée - rappelle cette acheteur venu exprès de Challans prends son kilo de poisson frais - soit grillée, soit avec une petite sauce, au barbecue". A en croire Tristan pêcheur, tout est bon dans la sardine: " Nous on mange tout, on ne laisse que la tête, des fois juste vivantes on croque dedans (...) sinon une poignée de gros sel dessus et sur une plancha c'est très bien."

La saison de pêche à la sardine a lieu d'avril à fin septembre et représente plus de 50% du chiffre d'affaires annuel des pêcheurs. Elle remonte aux années 30 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, premier port sardinier de la façade Atlantique rappelle Christian Pouclet organisateur de la fête et grand amoureux lui aussi de la sardine: "On peut faire pleine de choses avec la sardine, on peut même la manger crue, la déguster en verrines, en apéritifs ou grillée".

Sardines à Saint Gilles Croix de Vie © Radio France - Yves-René Tapon

Christian Pouclet organisateur de la fête de la sardine et Eric Renou pêcheur à Saint Gilles Croix de Vie © Radio France - Yves-René Tapon

Le programme détaillé de ce samedi 7 mai

-10h départ du défilé Bise Dur, la Confrérie de la sardine et les élus -10h30 Arrivée des bateaux sardiniers, débarquement de la pêche -11h30 remises de chèques à la SNSM -11h45 intronisations par la Confrérie de la Sardine -12h30 visite du Centre d’interprétation des métiers de la Mer -13 h vin d'honneur avec des dégustations de sardines marinées (préparés par des chefs restaurateurs et un chef de la République) -11h à 15h Grillades de sardines, dégustations et vente de produits régionaux. De -10H30 à 14H, démonstrations de recettes de sardines en présence de Yves cuisinier de la République aidé par Philippe GABORIT