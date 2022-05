"La Sarthoise", nouvelle fleur de CBD qui pousse à côté du Mans

Christian cultive depuis un an et demi du CBD, près de Changé (Sarthe). Installé juste à côté du Mans, il fournit en exclusivité ses fleurs et son huile de cannabidiol locales à Bastien Sirrou, gérant des deux enseignes "DispenseHerbe".

Dans son paisible "Jardin Secret", ça fait un an et demi que Christian fait pousser du chanvre de façon parfaitement légale, à Changé (Sarthe), à côté du Mans. Il produit du CBD (cannabidiol), une molécule non stupéfiante du cannabis.

Ce nouveau cannabiculteur a vendu en exclusivité ses fleurs à Bastien Sirrou, le gérant du magasin de CBD DispenseHerbe. Ravi de pouvoir proposer "La Sarthoise" à ses clients, le jeune entrepreneur de 24 ans a ouvert une seconde boutique place de l'Epron le jeudi 5 mai 2022, dans le centre-ville du Mans.

Du CBD produit dans "les règles de l'art"

L'exploitation de Christian est entretenue en permaculture, une méthode à laquelle il tient : "J'ai envie de faire les choses dans les règles de l'art. Pour moi, c'est un vrai parcours écologique." Avec sa compagne, il font presque tout eux-mêmes, de la récolte à la préparation des fleurs. Bastien Sirrou s'occupe de "l'équeutage" avec sa collègue. "Ca permet d'enlever soi-même les graines qui restent parfois. C'est pratique."

Christian (à gauche) vend uniquement ses fleurs de CBD sarthoises à Bastien Sirrou (à droite), propriétaire de deux magasins "DispenseHerbe" au Mans. © Radio France - Juliette Bourgault

Ce chanvre local est une vraie plus-value pour le commerçant, qui vend en tout 15 variétés de fleurs de CBD différentes, à 7€ le gramme .

Sur le marché, on n'est pas beaucoup à faire ça. J'essaye au maximum de vendre des produits fabriqué en France, donc si c'est local, c'est encore mieux.

A l'intérieur de sa nouvelle boutique, Sophie feuillette le catalogue et choisit de goûter "La Sarthoise", pour "tester", sourit-elle. De quoi soulager son mal de dos. "Certains clients sont un peu dubitatifs et n'y croient pas forcément, Ils me demandent si c'est légal. Je leur réponds que oui, que j'ai moi-même pu voir où le CBD poussait", s'amuse Bastien Sirrou.

L'équilibre de la légalité

La question se pose tout de même, puisque le chanvre que Christian récolte ressemble au cannabis fort en THC, qui produit l'effet psychotrope et qui est illégal en France. Pour faire pousser du CBD, il y a des règles strictes à respecter. "Déjà, il faut être agriculteur pour avoir un statut. Tout le monde ne peut pas planter comme ça", explique Christian.

Dans son nouveau magasin de CBD place de l'Epron au Mans, Bastien Sirrou vend deux variétés de "La Sarthoise" et 13 autres sortes de fleurs. © Radio France - Juliette Bourgault

La deuxième condition, c'est de ne planter que des graines qui sont dans le catalogue européen. Pour avoir le droit d'être vendue, la fleur de CBD ne doit pas dépasser les 0,2% de THC... Ce qui ne dépend pas seulement du cannabiculteur.

Si elles sont un peu trop engraissées, s'il y a beaucoup d'eau ou beaucoup de soleil, les taux peuvent monter. Plus on récolte tard, plus le taux risque de monter

C'est comme ça que Christian a perdu 30% de sa première récolte après l'avoir testée en laboratoire : sur 1000 pieds, seulement 300 étaient en dessous du taux légal.

Coup d'essai

Dans ce cas, la loi impose soit de jeter le CBD qui ne rentre pas dans les critères, soit de le transformer. Le propriétaire de "Jardin Secret" a choisi la deuxième option, il fabrique des huiles et des infusions. "Ce n'était pas prévu", sourit-il. L'huile est d'ailleurs aussi vendue chez DispenseHerbe. "On diffuse aussi nos produits dans des magasins bio ou des magasins de vrac, en circuit court, informe Christian. En fait, on cherche aussi à toucher un public qui n'irait pas dans les magasins de CBD."

Mais même si le couple de cannabiculteurs s'est diversifié, ils n'ont pas de quoi se payer cette année... "On a investi 10 000€, avec un engin agricole électrique, alors on n'est pas encore rentables. Mais l'expérience a une valeur beaucoup plus importante. On est beaucoup plus sereins pour démarrer cette année." Rendez-vous en octobre 2022 pour la prochaine récolte.