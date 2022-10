La sécheresse cet automne bouleverse les récoltes des agriculteurs samariens

Bientôt un comité de sécheresse dans la Somme. Le préfet doit en tenir un dans les prochains jours pour "fixer les perspectives de retour à la normale", a appris France Bleu Picardie auprès des services de l'Etat, qui précise qu'il "faudra encore plusieurs semaine, voire plusieurs mois pour que les bassins les plus touchés reviennent à des niveaux de saison". Car on le voit, malgré l'automne, la sécheresse fait de la résistance dans la Somme. La Bresle, dans l'ouest de la Somme, reste en alerte renforcée ; la Maye, l'Avre, la Somme restent en alerte ; l'Ancre est sortie d'affaire, selon deux derniers relevés de retour à la normale. Ces températures qui sont au-dessus des 20 degrés en journée inquiètent les agriculteurs de la Somme.

Des stockages de pomme de terres menacés par la météo trop clémente

C'est le cas de Simon Catteau, installé à Sailly-Laurette près d'Albert : 1000 tonnes de pommes de terre qui dorment dans un immense hangar : "On doit conserver les pommes de terre aux alentours de 10 degrés : on est même pas à ces températures la nuit en ce moment ! Et le système de conservation prend de l'air frais dehors la nuit pour ventiler le tas, mais avec les conditions actuelles, le tas est à 15 degrés". Ces pommes de terre sont destinées à l'industrie, pour la fabrication de purée et de frites ; le risque si les températures ne baissent pas : "On va avoir des pommes de terre qui vont pourrir, et si trop de pommes de terre tournent, tout le tas va partir en sucette__. On est censés conserver ces pommes de terre jusqu'au printemps, donc il va falloir que les températures retombent", détaille Simon Catteau.

Les carottes toujours en terre avec les températures trop douces

Simon Catteau s'inquiète aussi de possibles pertes sur ses 50 hectares de carottes, qui restent en terre à cause de la météo trop clémente : "La carotte s'arrache à des températures de moins de 12 degrés. Et puis au niveau du stockage, ça se fait dans des frigos à 0,5 degrés. L_'écart entre la température des frigos et de l'extérieur est trop grand__, donc les frigos tournent à plein régime : c'est problématique avec les prix de l'énergie_."

L'agriculteur redoute aussi de soudaines gelées ou pluies, qui pourraient tuer le feuillage des carottes. Cela rendrait impossible la récolte des carottes et voudrait dire d'importantes pertes.