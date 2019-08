La sécheresse ? "Ce n'est même plus sec, c'est brûlé", confie un éleveur gardois

Nîmes, France

Des herbes jaunies à perte de vue. La sécheresse frappe de plein fouet les éleveurs du Gard. Voilà déjà plusieurs jours, le Préfet Didier Lauga a placé les bassins-versants du Vidourle, et de la Cèze aval en "crise" (97 communes), le Gardon aval en alerte de niveau 2 (73 communes), 46 communes du bassin versant de la Cèze amont et de la zone Ardèche étant maintenues en alerte de niveau 2. Entre les fortes températures et le manque criant de précipitations, une telle situation a rarement été vue.

"C'est une année catastrophique (...) Tout est sec. Ce n'est même pas sec, c'est brûlé, c'est grillé. On a fait une seule coupe de fourrage" Luc Hincelin, éleveur ovin

Luc Hincelin est éleveur de brebis à Lussan. Il possède environ 300 bêtes sur 40 hectares. Et il s'inquiète : "On a fait une seule coupe de fourrage, explique-t-il. Il nous manque entre 50 et 70% de notre récolte fourragère. C'est très compliqué pour faire manger les animaux. On a connu 2003, 2007, mais une année comme ça, jamais. (...) on est incapable de préparer des semis pour le printemps prochain, je suis très inquiet pour 2020. Si on n'implante pas les prairies d'ici un mois, on aura très peu de foin l'an prochain au printemps".