La sécheresse dans les vignes du nord Côte-d'Or inquiète deux frères vignerons-agriculteurs

Champagne ou crémant ?

Tout est calme dans le petit village Bouix à moins de 10 kms de la Champagne. Pourtant ici, on respire bien l'air Bourguignon.

Juste à côté de l'une des dernières station service familiale de la région, on rencontre Cyril.

Avant de l'interroger avec son frère sur leur inquiétude face à la sécheresse, il faut d'abord comprendre qui sont ces deux artisans du terroir de notre région.

Au domaine Cailletet au cœur du village de Bouix dans le Châtillonnais © Radio France - CM

Fils de céréaliers

Cyril s'est lancé dans la culture de la vigne en même temps que son papa. Au départ, la famille Cailletet est plutôt dans l'agriculture. Tout a basculé à cause de la PAC (Politique agricole commune).

Jean-Marie Cailletet à Bouix en Côte-d'Or © Radio France - CM

Lutte raisonnée

La suite de la rencontre se déroule dans les vignes. En pleine séance de taille des ceps, on s'interroge sur la terre très sèche à nos pieds.

Cyril Cailletet dans les vignes à Bouix © Radio France - CM

Stress végétal

La sécheresse n'a jamais vraiment été un problème pour la vigne en Bourgogne. C'est l'assèchement des sols qui peut devenir très problématique.

Cédric Cailletet en pleine taille de ses vignes à Bouix en Côte-d'Or © Radio France - CM

Des écorces contre le manque d'eau

Cyril et son frère Cédric ne baissent pas les bras. Dans le Châtillonnais on trouve des vignes, des champs céréaliers mais surtout des forêts. Depuis quelques mois, ils récupèrent des écorces d'arbres pour créer un nouvel engrais et ainsi lutter contre la sécheresse dans les vignes.

