La sécheresse dans les Yvelines pire qu'en plein cœur de l'été!

Rosny-sur-Seine, France

Des tomates qui cuisent littéralement sur pied, qui durcissent et restent jaunes, ou des courgettes tachetées de noir, voilà les symptômes de la sécheresse. Sarah Lecoq, troisième génération de maraîcher, vient de perdre "20 à 30% de ma récolte! Les épis de maïs sont plus courts et avec la chaleur, on a eu 60 degrés sous serre plusieurs jours d'affilée, tout a cramé. Et la chaleur induit aussi une montée en graines rapide : les navets, les salades sont montés en graines en une semaine" déplore-t-elle.

Reportage à Rosny-sur-Seine dans les Yvelines, où chaleurs et sécheresse ont fait des dégâts chez les maraîchers. Copier

Il faut dire que le département a été touché par une sécheresse durable. Les Yvelines ont été placées en alerte sécheresse pendant presque trois mois (le département vient de repasser en alerte après deux semaines en "vigilance"). Pas de pluie, des températures encore hautes ces derniers jours, les cours d'eau baissent de plus en plus... et cela va durer encore quelques jours. Les maraîchers et les arboriculteurs en pleines récoltes de dernières tomates ou de pommes ont du mal à faire mûrir leur production.

Sarah, maraîchère depuis trois générations va changer ses techniques de production pour faire face à la sécheresse. Copier

Sarah a changé ses pratiques pour limiter les dégâts de la sécheresse : paillage, récupération d'eau. © Radio France - Marine Chailloux

Un comité départemental de ressource en eau se réunit régulièrement pour mesurer l'impact de la sécheresse. Et la situation en septembre est pire qu'en août... Sur 28 points de contrôles sur les cours d'eau, 21 ont dépassé le seuil d'alerte... Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture des Yvelines a piloté ce comité : "On a très peu voire pas du tout de précipitations et la situation ne va pas s'améliorer, la ressource en eau va encore diminuer". Pour éviter qu'elles soit mise en danger, il faut restreindre les usages : interdiction de remplir sa piscine, de laver sa voiture, limitation de l'arrosage pour les particuliers...

Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture des Yvelines a surveillé le niveau des cours d'eau avec le comité départemental de ressource en eau. Copier

Sarah Lecoq, elle, a décidé de modifier ses techniques de production et de tout faire pour limiter l'arrosage : paillage partout, récupération des eaux de pluie... car "on arrose trop dit-elle, il faut changer!"