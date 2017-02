La sécheresse de 2016 est en train de coûter très cher aux éleveurs ovins de Haute-Vienne, selon Claude Souchaud

Les éleveurs de moutons et de brebis de la Haute-Vienne n'ont jamais connu une situation aussi terrible, affirme le président de la fédération ovine du département, qui était notre invité ce vendredi matin.Plusieurs organisations ont écrit au ministre de l'Agriculture pour demander une aide.

L'élevage ovin était plutôt épargné par la crise agricole ces dernières années, mais 2016 et sa sécheresse lui ont porté un très rude coup. Claude Souchaud, président de la fédération ovine de la Haute-Vienne, assure n'avoir jamais connu ça. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 pour en parler.

Pas d'herbe depuis le mois de juillet" - Claude Souchaud

La Haute-Vienne compte 1.500 éleveurs ovins. Ils ne sont pas les seuls à souffrir de la sécheresse bien sûr, puisqu'elle concerne toutes les productions. Mais elle les met dans une situation extrême. "Il n'y a pas eu de récolte de céréales, ou à peine", raconte Claude Souchaud, "une récolte de fourrage de mauvaise qualité et pas d'herbe depuis le mois de juillet". Il faut donc acheter de l'aliment. Et le problème n'est pas terminé, ajoute-t-il, mentionnant la période de fortes gelées que nous venons de connaître. "J'ai 59 ans, je peux dire qu'on n'a jamais connu ça, jamais une situation pareille", confie l'éleveur.

Déjà 5.000 à 10.000 € de surcoût par exploitation

Le souci, c'est que cette situation ne rentre pas dans les cases. "On nous dit que nous ne sommes pas éligibles au régime des calamités agricoles. Mais alors si on n'est pas éligibles, il faut trouver autre chose", explique Claude Souchaud. La sécheresse a coûté selon lui déjà "5.000 à 10.000 euros par exploitation" mais ça continue, et si rien n'est fait, on va arriver au double. Les éleveurs ne gagnent pas assez d'argent pour encaisser des chocs de ce niveau-là". D'où cette démarche de plusieurs organisations agricoles qui ont écrit au ministre Stéphane Le Foll.