La sécheresse de 2018 reconnue comme calamité agricole pour les maraîchers de Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

C'est un soulagement pour les maraîchers qui ont souffert de la sécheresse en 2018 : ils seront bien soutenus au titre des calamités agricoles sur l'ensemble du territoire de la Haute-Vienne. Une décision officialisée ce vendredi par la préfecture de la Haute-Vienne, trois jours après la publication de l'arrêté ministériel. Le texte précise que cela concerne les producteurs de betteraves, carottes, choux, courges, navets, potirons, poireaux et salades.

Une sécheresse et des conséquences sur plusieurs mois

La préfecture souligne que "du fait de la sécheresse et des fortes températures pendant une longue période, le besoin en eau pour les légumes a été près de deux fois plus important qu'à la normale. La baisse de quantité de légumes produits n'a _pas permis d'alimenter les étals à partir de l'automne et d'assurer convenablement les livraisons pendant tout l'hiver 2018_." La reconnaissance du caractère de calamité agricole va désormais permettre aux maraîchers de déposer une demande d'indemnisation pour perte de récolte. Les dossiers seront transmis prochainement par la Direction Départementale des Territoires et un acompte devrait être versé aux producteurs indemnisables dans le courant de l'été.