La sécheresse des prochaines semaines décisive pour la récolte d'abricots en Languedoc Roussillon

La récolte des abricots commence dans quelques semaines en Languedoc-Roussillon. À l'occasion du "MedFel", le salon européen des fruits et légumes d'Europe, la filière estime déjà que la quantité de fruits à cueillir sera en légère hausse par rapport à l'année dernière, et surtout plus importante qu'en 2020 et 2021. Deux années pendant lesquelles une grande partie de la récolte a été ruinée par le gel tardif entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril.

Une prévision qui ne tient pas compte de la sécheresse

Les arboriculteurs attendent 39.006 tonnes d'abricots en Languedoc-Roussillon pendant l'été 2023. Un chiffre qui ne tient pas compte de la sécheresse des prochaines semaines, décisives pour la récolte : "si on a moins d'eau, la production sera vraiment amoindrie, voire inexistante" explique Estelle Arlacon, la directrice commerciale de la coopérative de fruits Melba et vice-présidente de l'AOP Abricot de France.

Moins d'arrosage pour habituer les arbres au manque d'eau

Une prévision que relativise aussi Bruno Darnaux, le président de l'AOP Abricot de France "les réserves d'eau ne sont pas là, il y a quand même une inquiétude des producteurs à atteindre une production jusqu'à l'été". Une récolte qui pourrait notamment être contrariée si le niveau de sécheresse oblige les autorités à prendre des arrêtés d'interdiction totale de prélèvement d'eau pour les agriculteurs, particulièrement au début de l'été.

Un risque de perdre des arbres entiers

En plus du risque de perdre une grande partie de la récolte de l'année, la sécheresse pourrait condamner des arbres entiers. "On part du principe que si on arrose normalement et que nous sommes obligés d'arrêter d'irriguer du jour au lendemain, les arbres vont crever" explique Jean Pratx, arboriculteur producteur d'abricots à Rivesaltes et Claira (Pyrénées-Orientales). Il a donc décidé de réduire son arrosage de 30 à 40% par rapport à d'habitude pour habituer ses arbres au stress hydrique.

À l'échelle de la France, la production devrait également être en légère hausse par rapport à 2022 : 69.240 tonnes pour la région Rhône-Alpes, 17.416 pour la région P.A.C.A, soit un total de 125.662 à l'échelle de la France. En 2022, 123.194 tonnes d'abricots ont été cueillis. Entre 2017 et 2021, la moyenne était de 108.076 tonnes par an.