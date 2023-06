La sécheresse et les pluies violentes n'aident pas à la récolte du fourrage en Haute-Garonne

Christel Carpentier est vice-présidente de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, céréalière à Saint-Lys au sud-ouest de Toulouse et elle s'inquiète des conditions météorologiques actuelles en pleine période de récolte des cultures fourragères. "Le principal problème c'est dans le Comminges, il y a des précipitations tous les soirs en ce moment, les éleveurs ont du mal à récolter leur fourrage. Mais le plus gros souci c'est la sécheresse, les pluies sont très disparates et par endroit il ne pleut pas et c'est très sec. Les cultures sensibles sont les colzas, les blés, les orges. Ils approchent très vite de la maturité et cela annonce des pertes de rendements."

ⓘ Publicité

Des pluies très disparates et localisées

L'agricultrice raconte que chez elle, "il a plu avant-hier 25 millimètres et un collège à 1km a eu seulement 9 millimètres. Cela dépend si on est sous l'orage ou pas. Il y a des secteurs où il y a eu de la grêle, de fortes chutes d'eau et les blés se sont couchés dans la campagne." Si la pluie tombe violemment et fortement, l'eau coure sur le sol et ne s'infiltre pas, le sol est trop sec pour absorber l'eau.

"On a mis en place plusieurs groupes d'intérêts économiques et écologiques en Haute-Garonne qui réfléchissent et travaillent à améliorer la richesse des sols, augmenter la réserve d'eau facilement utilisable dans les sols pour les plantes. A partir de cet automne, on va mettre en place une plateforme pour partager les bonnes pratiques."