Le Plessis-Gassot, Val-d'Oise, France

En dehors des orages, il n'a quasiment pas plu de l'été en région parisienne. Un déficit hygrométrique qui se voit à l'œil nu dans les campagnes : sol craquelé, pâturages grillés, plantations chétives ou malades...

On regarde la météo 4 fois par jour

Dans l'exploitation de Guillaume Moret, au Plessis-Gassot (à 20 kilomètres au nord de Paris), les conséquences du manque d'eau se font durement sentir. Car ce maraîcher a fait le choix de renoncer à l'irrigation de ses cultures, ce qui le rend d'autant plus dépendant du temps. "On regarde la météo quatre fois par jour en espérant voir des gros nuages arriver et qu'il pleuve, avoue Nathalie Moret tout en ramassant des courgettes. Mais malheureusement dans les quinze jours à venir, il n'y a pas trop d'espoir que la situation s'améliore". Et ce ne sont pas les 2 millimètres d'eau tombés ce lundi 13 août qui changeront la donne. Même le gros orage du 27 juillet (77 mm de précipitations en une heure) n'avait pas permis d'inverser la tendance.

Le cul noir des tomates

Le manque d'eau est responsable de la "nécrose apicale" des tomates. © Radio France - Nicolas Olivier

Les pertes sont d'ores et déjà importantes. Guillaume Moret estime avoir perdu 20 à 25% de ses tomates, atteintes de ce qu'on appelle "la maladie du cul noir". Cette nécrose qui attaque la partie inférieure du fruit se développe à cause d'un déficit d'alimentation en eau. Du côté des haricots verts, le maraîcher n'est pas très optimiste non plus. "Ils sont encore en fleur, alors qu'ils devraient déjà être en production. Ils ont quinze jours de retard, et aujourd'hui je ne sais pas s'il y aura grand chose à récolter". Les haricots à écosser ont aussi souffert de la canicule, la dernière parcelle semée est d'ores et déjà condamnée. Dans cette exploitation qui propose aux clients de venir cueillir leurs légumes, la majeure partie du chiffre d'affaire se joue entre le 1er août et le 15 septembre. Quoi qu'il arrive, le couple sait déjà que l'année 2018 sera au mieux "mauvaise".

Les éleveurs touchés, les céréaliers aussi

Certains éleveurs sont aussi pénalisés par la sécheresse (raréfaction du pâturage des herbivores) mais ils ne représentent que 6% des agriculteurs franciliens (150 éleveurs).

La céréale, activité largement majoritaire en Ile-de-France (deux tiers des exploitations et plus de 90% des surfaces agricoles) est concernée mais différemment. D'abord parce que le printemps, qui correspond généralement à la phase de croissance des céréales, a été copieusement arrosé. Si le blé a déjà été récolté fin juillet, juste avant l'épisode de canicule, d'autres cultures comme le maïs, la betterave ou le soja vont forcément accuser des baisses de rendement à cause de la sécheresse, environ 20% selon la FDSEA. Et surtout, l'état des sols empêche les agriculteurs céréaliers de travailler la terre et de préparer les semis de l'an prochain. Les professionnels espèrent désormais retrouver au plus vite des conditions météorologiques plus humides.