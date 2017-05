La sécheresse inquiète les pisciculteurs du Poitou

Certains professionnels redoutent que le manque de pluie ne rejaillisse sur leur activité.

Les poissons d'élevage aiment l'eau renouvelée ! Et il n'y en pas assez chez nous. La faiblesse des précipitations commence à avoir des répercussions sur la trentaine de piscicultures de la région. "Dans certaines d'entre elles, les niveaux d'eau sont identiques à ceux que l'on rencontre habituellement fin août" s'inquiète Yann Bellet, le représentant de la profession en Poitou-Charentes.

Des poissons à l’équarrissage ?

Jean-Paul Bourreau est le gérant de la pisciculture du Talbat à Chauvigny. Sur ce site, le problème de la sécheresse est en partie maîtrisé (la capacité de production a été adaptée au débit de la source en prenant en compte les pires années de sécheresse dans le Poitou - 1989 et 2003 -).

Problème d'empoissonnement

Mais le souci se pose en aval. Car le faible niveau actuel de certains cours d'eau empêche l'empoissonnement. C'est donc autant de poissons qui pourraient bien lui rester sur les bras. "Dans ces cas-là, on les garde un an de plus, mais ils prennent de la place, ils grandissent, et certains peuvent finir en dernier recours à l'équarrissage !" explique le professionnel.

2003, année de la canicule, dans les têtes

"Il y avait déjà eu une année de sécheresse importante en 2003 mais là, c'est pire" constate Bernard Tréhin, pisciculteur à Chef-Boutonne. Il produit 100 tonnes de truites sur deux sites. Et résume bien à lui tout seul l'état d'esprit actuel de la profession.