La sécheresse n'est pas sans conséquence sur la production du miel

Les abeilles souffrent-elles aussi de la sécheresse. La floraison a été moins longue que de coutume et les fleurs ont séché très rapidement. Conséquence, la production du coté de Sanilhac-Sagriès devrait chuter de 50%.

Sanilhac-Sagriès, France

"Les abeilles vont manquer à leur réputation" dit Patrick Arnoux des ruchers de l'Uzège à Sanilhac-Sagriès (Gard). Avec sa femme Chantal, sa fille Laura et ses garçons, Nicolas et Sébastien, ils exploitent 900 ruches depuis plus d'une trentaine d'années.

La sécheresse est une catastrophe, elles n'ont rien récolté

Alors que la période d'hivernage s'achève, le constat est amer. Les Arnoux des ruchers de l'Uzège constatent que la production sera bien moindre que la saison dernière. La production de miel devrait avoisiner les 10 tonnes, le double en 2018. "Une mauvaise récolte qui s'ajoute à une succession d'années de plus en plus compliquées".

Les abeilles auront-elles assez pour passer l'hiver ?

Un miel que les ruchers de l'Uzège transforment et vendent à Sanilhac-Sagriès. Il en reste encore de la saison passée, "_mais miel d'acacia, très apprécié des consommateurs, risque fort de manque_r". Tout comme le miel de garrigue.

Mais la plus grande inquiétude, c'est la survie de la population. "Moins de récolte, moins de réserves pour passer l'hiver" explique Chantal Arnoux. Déjà attaquée par le varoa, le frelon asiatique ou la population, la perte estimée "de 25 à 30% par an" pourrait augmenter à cause de la sécheresse.