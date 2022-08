La sécheresse perturbe les vendanges en Alsace, "il ne faudrait pas que ce soit tous les ans comme ça"

Les vendanges débutent officiellement ce lundi en Alsace, pour les cépages de crémant. C'est plus tôt que d'habitude, à cause de la sécheresse qui aura des conséquences sur le cru 2022.

Elles commencent d'habitude dans les premiers jours de septembre mais cette année, c'est bien ce lundi 29 août que sont officiellement lancées les vendanges en Alsace. Une reprise qui concerne les cépages de crémant, pour les vins tranquilles en AOC ce sera le 5 septembre, soit deux semaines plus tôt que l'an dernier. Certains coupeurs et cueilleurs sont d'ailleurs déjà dans les vignes. La faute à la sécheresse et aux épisodes de canicule qui ont frappé le vignoble alsacien cette année.

Un climat changeant qui aura des conséquences sur les récoltes cette année. D'abord la production, annoncée en baisse : l'année 2022 fera partie des plus petites récoltes des dix dernières années, en particulier pour le Riesling. "Il a coulé lors de la floraison, donc il y a des grappes plus lâches, moins de baies, moins de jus à l'intérieur", explique Gilles Ehrart, président de l'association des viticulteurs alsaciens. "Les récoltes pour le Gewurztraminer devraient aussi être très faibles."

à lire aussi Feuilles jaunies et raisins rabougris, les dégâts de la sécheresse dans le vignoble bordelais

Des récoltes "hétérogènes"

"Beaucoup de parcelles souffrent alors qu'elles n'ont jamais souffert", confirme Jean-Nicolas Klein, viticulteur sur le domaine Wagenbourg à Soultzmatt. "Pour le Riesling, les grains restent tout petits, il y a même des arrêts végétatifs. Quand on les goûte, qualitativement c'est intéressant, mais je pense qu'on restera sur de très petits volumes." Quant aux pinots, "ils s'en sortent pour le moment", selon le viticulteur. "Mais c'est très hétérogène. Il y a des parcelles bien chargées, juste à côté d'autres avec très peu de raisins, et puis certaines qui sont carrément à l'arrêt."

à lire aussi Vendanges 2022 en Alsace : la campagne de recrutement des saisonniers a commencé !

Les jeunes plants de vignes ont également très mal vécu cette sécheresse. "Les parcelles de moins de cinq ans ont vraiment souffert", constate Yves Dietrich, du domaine Achillée à Scherwiller. "C'est la première année qu'on a arrosé les jeunes plants. Avant, on considérait que si on avait 1% ou 2% de plants qui ne poussaient pas, c'était une sélection naturelle qui serait compensée l'année d'après. Mais cette année, des pieds sont morts dès le mois de juin. Donc on n'avait jamais fait ça, mais on a décidé d'arroser."

Risque de pertes financières

Et pourtant, les viticulteurs et vignerons ont bien tenté d'adapter leurs pratiques face aux grosses chaleurs. "On essaie de couvrir les sols avec des engrais verts, en semant des mélanges dans les vignes pour que la chaleur atteigne beaucoup moins vite le sol", détaille Maxime Segler, chef de culture sur le domaine Diringer à Dambach-la-Ville. "On fait un peu de taille en vert, on fait de la vendange en vert, on évite l'effeuillage pour ne pas enlever les feuilles avant qu'elles ne tombent."

On ne va pas loin avec ce qui traine dans les vignes. - Maxime Segler, chef de culture à Dambach-la-Ville

Même les conditions de récolte vont devoir être modifiées, en raison de leur précocité cette année. "S'il continue à faire chaud comme ça, il va falloir y aller tôt le matin", continue le chef de culture. "Sinon on va avoir des problèmes en cave après, avec des raisins trop chauds, des moûts qui chauffent beaucoup trop vite et qui vont avoir du mal à fermenter."

Même s'il ne qualifie pas cette année de "catastrophique", Maxime Segler reconnait "qu'on ne va pas loin avec ce qui traine dans les vignes. On s'adapte mais ça devient dur. Il ne faudrait pas que ce soit tous les ans comme ça. Sinon, on aura du mal à faire subvenir financièrement nos entreprises." Deux bonnes nouvelles en revanche pour ce cru 2022 : contrairement à l'an passé, les vignes ont été plutôt épargnées par les maladies, et le raisin a développé beaucoup d'arômes.