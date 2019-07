La sécheresse pour les moissons

Les départements de la Charente et de la Charente-Maritime sont en vigilance orange pour la sécheresse. Alors que les moissons viennent de débuter, les nappes phréatiques sont au plus bas. Les pluies sont trop irrégulières depuis plusieurs mois.

Saint-Claud, France

Les moissons viennent de commencer. Les départements de la Charente et de la Charente-Maritime sont en vigilance orange pour la sécheresse : les nappes phréatiques sont au plus bas, et les prélèvements agricoles vont être encore plus contrôlés. L'absence de pluie au printemps, la canicule de ces dernières semaines, et des orages parfois violents mais isolés et très localisés ont provoqué un déficit de la ressource en eau.

Pas bon pour les récoltes

Le rendement des champs de blé est bon, mais pas la qualité de la céréale : le taux de protéine est inférieur à 12% et le blé sera moins bien vendu. C'est une conséquence de l'absence d'eau en mai et juin. Déjà, les orges avaient subi l'épisode de gel au début du printemps.

La coopérative de Mansle à Saint-Claud © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage à la Coopérative de Mansle à Saint-Claud en Charente Copier

Interview de Nicolas Tabaud, agriculteur à Saint-Claud Copier