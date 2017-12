La sécurité sociale des agriculteurs réclame un trop-perçu à 250.000 retraités

La Mutualité sociale agricole a commis une erreur dans le versement des pensions de plus de 250.000 agriculteurs retraités auxquels elle réclame le remboursement des sommes indues. En moyenne, les agriculteurs ont touché 346 euros par mois de trop-perçu, en raison d'une erreur de calcul de la MSA.

La MSA, la sécurité sociale des agriculteurs a commis une erreur dans le versement des pensions de plus de 250.000 agriculteurs retraités, auxquels elle réclame le remboursement des sommes indues, a-t-on appris jeudi.

Une moyenne de 346 euros par mois à rembourser

"Nous avons effectivement commis une erreur que nous regrettons et nous essayons de mettre en oeuvre l'ensemble de ce que nous pouvons faire pour pouvoir la rattraper sans tarder", a expliqué à l'agence de presse AFP Franck Duclos, directeur délégué aux politiques sociales à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la MSA. Les victimes de cette erreur ont perçu à tort 346 euros par mois en moyenne, une somme conséquente, notamment lorsqu'elle est rapportée au montant des pensions, équivalentes à 75% du Smic, soit 855 euros, pour une carrière complète, a indiqué M. Duclos. Le montant maximum versé par erreur est selon lui de 412 euros.

La MSA veut un remboursement sur trois à quatre mois

La MSA souhaite un traitement collectif de cette erreur, "qui consiste à reprendre ces sommes progressivement, en plafonnant les montants que nous prenons", en évitant d'aller au-delà de 15% des pensions versées, soit 128 euros, a indiqué M. Duclos, qui évoque un échelonnement sur trois à quatre mois.

La MSA s'est trompée dans ses calculs

A l'origine du problème, une erreur dans la mise en place pour les exploitants agricoles de la garantie d'une pension égale à 75% du Smic et dans le calcul du montant du Smic net agricole, en raison de l'"oubli" d'une cotisation. Cette situation a suscité de vives réactions chez certains syndicats agricoles. La Confédération paysanne demande à la MSA d'"assumer", estimant "urgent de traiter cette situation et de le faire humainement". Le syndicat "accompagnera tous les retraités qui veulent faire un recours afin que l'issue soit humainement traitée". Pour sa part, le syndicat des exploitations familiales Modef exige qu'il ne soit réclamé "aucune somme au titre d'un remboursement d'un dit 'trop perçu' et exige l'application immédiate d'une retraite à 75 % du SMIC en 2017, respectueuse des annonces gouvernementales".

Le nombre d'appels explose à la MSA

Depuis l'envoi de courriers individualisés à ses assurés, la MSA a vu exploser le nombre d'appels de certaines de ses caisses : les agriculteurs demandaient "à plus de 90% _comment faire pour rembourser de manière anticipée"_, en particulier avant le 31 décembre, pour des raisons fiscales, a indiqué M. Duclos. A l'inverse, pour certaines personnes, même 15% constituent "un vrai sujet de trésorerie", reconnaît M. Duclos, qui assure que ces personnes ont la "possibilité de se retourner vers leur caisses pour un allongement des durées de remboursement". "On a fait une erreur, on essaye de s'adapter", conclut-il.