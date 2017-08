La "self-cueillette" ou le "fais-le toi-même" du verger

Dans le Loiret, la récolte des pommes et des poires commence tout juste, avec quelques jours d'avance. Et de plus en plus de vergers proposent à leurs clients de venir cueillir eux-mêmes leurs fruits. Reportage dans un verger de Bonny sur Loire, à l'est du Loiret.

Aux Vergers des Beaumonts, on pratique la "self-cueillette" depuis 18 ans, alors tout le monde est rodé, clients et vendeurs. Le principe est simple : on vous donne un plan des vergers, on vous dit quelles variétés vous pouvez cueillir (elles ne sont pas toutes disponibles au même moment dans la saison, on vous donne les caractéristiques de chacune (le goût, le meilleur usage, le temps de conservation), et puis on vous confie un chariot, " et hop c'est parti, c'est aussi facile que dans votre jardin" sourit David Feuillette, l'un des patrons de cette exploitation de 50 hectares à Bonny sur Loire. "Avec mon cousin nous avons pris la suite de mon père et de mon grand-père, qui avait planté ce verger juste après la guerre".

Ici on choisit plutôt des variétés peut-être moins à la mode, sur lesquelles il y a moins de publicité, mais qui résistent bien aux maladies parce que l'objectif c'est de traiter le moins possible, avec des produits naturels, et en tout cas pas après la floraison.

Ce mercredi, premier jour de "self-cueillette", seule la Gala est disponible, c'est toujours la première de la saison. Viendra ensuite la Reine des Reinettes, la Rubinette, la Jonagold. Ici on essaie plutôt de se concentrer sur des variétés qui résistent bien aux maladies, car sur les 50 hectares de pommes, poires, et cerises, 17 sont en agriculture bio, et le reste est en ce que David Feuillette appelle "de la production intégrée : on traite, mais seulement jusqu'à la floraison, après on essaie de limiter les intrants pour avoir le moins de produits possibles dans le fruit". L'agriculteur se méfie des variétés à la mode : "il y a des phénomènes de mode, de la publicité, de la com', mais tout ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur. Nous on choisi des variétés résistantes parce qu'on limite ainsi le nombre de traitements. Même si on explique bien à nos clients que même en bio on n'évite pas les traitements sur les fruits. En revanche ce sont des produits naturels comme le soufre, le cuivre, qui s'éliminent avec la pluie et qui ne pénètrent pas le fruit. Ca il faut bien le préciser, on ne veut tromper personne".

Un euro le kilo, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire

L'une des raisons pour lesquelles Yvette et Claude, originaires de la région parisienne mais qui ont une maison à Neuvy sur Loire, c'est le prix, "et puis le plaisir d'être dans la nature". Le prix c'est un des arguments : un euro le kilo en "self-cueillette", environ 60 centimes de plus dans la boutique des vergers juste à côté. "C'est l'une des difficultés dans notre métier aujourd'hui, trouver le juste prix" explique David Feuillette. "Les gens font l'effort de venir chez le producteur donc il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Mais surtout, on supprime des intermédiaires, dont il est normal que cela se traduise dans les prix que l'on pratique. C'est moins cher parce que la self-cueillette ce sont des charges en moins pour nous, donc c'est normal que le consommateur s'y retrouve".

Encore des besoins de recrutement

Par ailleurs les vergers de Beaumont cherchent encore de la main d'oeuvre pour la cueillette, si vous êtes intéressés vous pouvez appeler au 02.38.31.63.88