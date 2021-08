La silphie à la conquête des Vosges

Les "silphie days" se tiendront le week-end des 27 et 28 août prochains à Damas-et-Bettegney dans les Vosges. Manière ludique et festive de découvrir une plante rustique aux multiples atouts. 300 hectares déjà plantés dans les Vosges par une vingtaine d'exploitants.

La silphie est originaire du nord-est des Etats-Unis et du Canada où elle pousse à l'état sauvage. D'abord plantée en Allemagne dans les années 70 sur près de 10 000 hectares, elle gagne depuis trois ans le reste de l'Europe à commencer par l'Est de la France. Les Vosges sont le premier département à l'avoir adoptée en 2019.

Une plante moins gourmande en eau

Plante vivace et rustique, la silphie cumule les atouts dans un contexte de réchauffement climatique qui impacte l'agriculture. Moins gourmande en eau que le maïs elle se passe d'engrais chimiques et de pesticides et ne se replante pas. Les tiges d'une hauteur de près de trois mètres sont surmontées de fleurs jaunes qui font penser à des marguerites géantes. Selon les variétés, deux récoltes par an sont possibles.

Le silphie assure des rendements pérennes élevés, de l'ordre de 15 à 20 tonnes de matière sèche par hectare et sert à l'alimentation animale, la méthanisation et l'apiculture avec des récoltes de 150 kilos de miel par hectare. C'est aussi un réservoir de biodiversité. De nombreuses espèces y trouvent refuge, profitant d'un environnement écologique. En revanche les sangliers y sont rétifs. La tige de la silphie rugueuse comme du papier de verre blesse les groins sensibles.

Dès la troisième année, les récoltes sont abondantes

Pour les exploitants pionniers, la silphie représente un investissement initial important. La première année aucune récolte n'est possible et la deuxième année le rendement ne dépasse pas les 50%. Mais dès la 3eme année et les suivantes, les récoltes sont abondantes et continues. Les semences qui viennent d'Allemagne restent très cher. 572 euros pour 1 kilo. Mais la rentabilité sur un marché en pleine expansion est assurée en moins de 10 ans

Les "silphie days" à Damas-et-Bettegney le week-end des 27 et 28 août prochain, c'est de 10H00 à 18H00.