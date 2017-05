La société Le Rouge Gorge cultive 300 hectares de melons du côté de Béziers.

Le Rouge Gorge, entreprise familiale, cultive les melons depuis plus de 50 ans dans les Deux-Sèvres, en Maine-et Loire et dans la Vienne.. Et pour satisfaire les consommateurs les plus pressés, elle s'est aussi implantée du côté de Béziers, secteur davantage ensoleillé.

Le Rouge Gorge à Béziers met en culture les graines dans sa pépinière de Saint Bauzile avant de les repiquer en mars et avril sous des tunnels en plastique équipés de goutte-à -goutte. Arrive la mi-mai, les tunnels sont enlevés pour laisser les melons finir de mûrir au grand air. Puis en juin et juillet, c'est l'heure de la récolte. Un travail saisonnier hautement recherché, notamment par les jeunes de la région. Marc-Philippe Pouvrau, responsable du site, n'a que l'embarras du choix.

On emploie 500 à 600 personnes sur les 2 000 qui se sont inscrites

La récolte des melons réclame beaucoup de main d'oeuvre Copier

Quand on sait que l'on récolte 20 000 melons à l'hectare, et qu'il faut 2 à 3 semaines par parcelle pour cueillir les cucurbitacées au fur et à mesure de leur maturité, on comprend mieux ce besoin important de main d'oeuvre qui correspond à 90 emplois équivalents temps plein à l'année.

Une fois cueillis, les melons sont refroidis, brossés et triés par tailles avant d'être expédiés chez les grossistes et dans la grande distribution...essentiellement dans le Nord, l'Ouest et l'Est de la France car d'autres producteurs règnent sur la Région.

Petit melon deviendra gros... © Radio France - Gaëlle Schüller

Jean-Philippe Pouvrau insiste sur le fait que pour obtenir un bon melon, il faut absolument le cueillir le jour J.

Si le melon n'a pas d'odeur, il aura du mal à mûrir car il aura été cueilli avant sa maturité

Comment choisir un bon melon Copier

Le Rouge Gorge qui cultive des melons dans l'Hexagone mais aussi dans le secteur de Malaga au sud de l'Espagne en produit 30 000 tonnes par an. C'est 1/10ème de ce que consomment les Français chaque année.