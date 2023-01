La souffrance des producteurs de pommes des Pays de la Loire à cause des prix de vente trop faibles

Les pommes ne font plus recette. La filière dans notre région des Pays de la Loire souffre avec des prix de vente trop faibles. Les producteurs, qui ont manifesté ce samedi matin à Angers, expliquent avoir été touchés par la hausse du Smic, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie et du transport. Il faut ajouter à cela, la sécheresse qui a réduit et la production de 20% et la qualité.

Toutes ces raisons font qu'ils produisent aujourd'hui à perte. La profession demande donc de pouvoir répercuter en augmentant de 20 centimes le prix du kilo de pommes. Un effort demandé à la grande distribution en rognant sur ses marges mais aussi aux consommateurs, c'est la survie d'une filière qui est en jeu avertit Charlie Gautier vice-président du comité régional fruits et légumes frais : "on ne peut plus vivre de notre métier. On consomme 18 kilos de pommes par habitant et par an. Si on augmente de 20 centimes le kilo, ça fait une dépense supplémentaire 36 euros par an. Veut-on encore des producteurs de pommes dans notre pays ? Et puis on perd chaque jour plus d'un hectare de pommiers, on réduit la production par exaspération et donc on arrache pour faire d'autres productions comme les céréales par exemple".