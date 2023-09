La Souterraine accueillera le concours national de la race limousine en septembre 2024

Des éleveurs de toute la France et du monde entier se donnent rendez-vous à La Souterraine l'an prochain. La commune accueillera en quelque sorte les "Jeux olympiques" des vaches limousines : le concours national de la race.

Il y aura plus de 30.000 visiteurs, c'est à dire six fois la population de La Souterraine, du 13 au 15 septembre 2024. "Il y a longtemps que le concours national n'a pas eu lieu en Creuse, donc on l'attend et on est très heureux, se réjouit Jean-Marc Alibert, le président de France Limousin Sélection. Ici, c'est le berceau historique de la race avec beaucoup d'éleveurs motivés."

35.000 visiteurs attendus

Cette fierté du monde agricole rayonnera dans tout le territoire, explique Pascal Josse, le président du syndicat des éleveurs de la Creuse : "C'est très important pour le département, on attend 35.000 visiteurs avec une vingtaine de pays étrangers, il y aura des retombées économiques." Au total, l'esplanade Yves Furet verra défiler 400 Limousines sur un ring de 2.000 m².

Avant ce concours national, La Souterraine a accueilli samedi 2 septembre le concours interdépartemental de la race avec 240 bovins et 3.000 spectateurs. Tous attendent l'an prochain avec impatience comme Flavie, éleveuse à Jouillat : "On va essayer d'être à la hauteur, il faut anticiper un an avant." Pierre résume : "C'est le travail d'une vie, on essaie de se préparer au mieux."