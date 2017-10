La courge ne fait plus le bonheur des producteurs

Depuis toujours la courge est la star d'Halloween, pourtant, du coté les producteurs la fête est terminée. La coût de la production n'arrive plus à faire face aux prix d'achats.

"Ce n'est plus l’Eldorado que c'était" lance François Sanchez au milieu de son point de vente. Ce producteur fait aussi de la vente au bord de la route à l'Isle-sur-Sorgues.

"C'est la seule solution pour vivre de ce métier aujourd'hui" précise l'agriculteur. 2017 restera la dernière année où il produit des melons : "ce n'est plus rentable, et même pire, ça me coûte de l'argent" . Pour la courge, il attend trois ans avant de prendre une décision. "Si là aussi ça me coûte de l'argent, j'arrête" .

François fait de la vente directe à l'Isle-sur-sorgues © Radio France - Nina Valette

Pour tenir face aux grandes surfaces, François pense à ouvrir un second point de vente au bord de la route : "L'année dernière les potimarrons c'était 0.65 centimes, cette année c'est 0.50 centimes donc une baisse de 30%. Je pense que les grandes surfaces pourraient nous payer 5 ou 10 centimes de plus, ça ne changerait rien pour eux et ça permettrait a l'agriculteur de gagner sa vie" peste le producteur.

Et du côté des expéditeurs ?

Bertrand lui aussi produit de la courge, mais de moins en moins. En 30 ans, il à divisé sa production par deux, aujourd'hui il ne produit "que" 100 tonnes. En parallèle, Bertrand est aussi expéditeur, c'est à dire qu'il achète aussi des courges aux producteurs du coin, avant de vendre des palettes entières. Il connait donc bien la chaîne entre le champ, jusqu'au point de vente. Aujourd'hui il envisage d'arrêter sérieusement : "Nos marges sont minimes, et les producteurs le savent".

Les courges attendent de partir en magasin © Radio France - Nina Valette

Dans son entrepôt, plus qu'un seul salarié, Bertrand ne peut plus faire vivre plusieurs familles comme avant.

Est-ce que son fils voudra reprendre l'affaire familiale ? La question est en suspens.