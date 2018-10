Les scientifiques commencent à comprendre pourquoi les jeunes huîtres meurent en surnombre depuis 2008. Un fléau pour nos ostréiculteurs. Ces dernières années, certains ont perdu jusqu'à 100% de leurs naissains. Les chercheurs de l'Ifremer, du CNRS et des universités de Montpellier et de Perpignan confirment qu'il s'agit d'un virus qui affaiblit les jeunes huîtres.

Infectée par le virus, l'huître devient sensible aux infections bactériennes"

"L'huître est d'abord infectée par un virus", explique Guillaume Mitta, biologiste à l'unviersité de Perpignan. "Un virus qui altère son système immunitaire. À ce moment-là, l'huître devient sensible à tout une série d'infections bactériennes. Et ce sont ces bactéries qui vont tuer l'huître".

Les chercheurs ont aussi découvert pourquoi certaines huîtres résistent mieux que d'autres. "Comme pour la plupart des maladies, celles qui touchent l'homme aussi, on va retrouver des individus qui sont plus ou moins sensibles et certains carrément résistants à la maladie", poursuit Guillaume Mitta. "Il en va de même pour les huîtres. Une grande partie va succomber et une autre va être résistante. Celle qui sont résistantes ont tout simplement une réponse immunitaire antivirale un petit peu plus efficace qui bloque toutes les étapes ultérieures de la maladie. Et donc cette infection bactérienne que j'évoquais".

Sélection génétique et nouvelle façon d'élever des huîtres

Guillaume Mitta avance aussi quelques pistes pour lutter contre cette surmortalité. L'une des premières solutions, c'est de faire une sélection génétique des huîtres les plus résistantes. Une autre, c'est de ne pas mettre les naissains en mer quand le virus se développe dans l'eau, c'est-à-dire l'été, quand elle est entre 16 et 24 degrés, explique le biologiste. "On peut imaginer mettre les naissains, les juvéniles, un peu plus tard dans le milieu. Par exemple en automne. Ça va permettre aux huîtres de pouvoir passer tout l'hiver sans être malades et de n'être confrontées à la maladie que plus tard. Et il se trouve que, petit à petit, la résistance se met en place puisque cette maladie ne touche que les petites huîtres. On limitera ainsi l'impact de la maladie".

Les scientifiques doivent encore poursuivre leurs recherches, d'autant plus qu'ils ne savent toujours pas pourquoi la surmortalité des huîtres s'est fortement aggravée depuis 2008.