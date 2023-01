La surveillance de la grippe aviaire se renforce à l'est de la Creuse

La grippe aviaire se rapproche de la Creuse. Le risque épizootique est passé au niveau "élevé" en France. Pour l'instant, aucun foyer n'a été détecté en Creuse, mais ce n'est pas le cas de nos voisins. Dans l'Allier, à Saint-Victor au nord de Montluçon, l'identification sur un cygne du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmée le 29 décembre. La préfète de la Creuse a donc décidé de renforcer la surveillance dans cinq communes creusoises limitrophes de l'Allier.

Il s'agit de Budelière, Evaux-les-Bains, Nouhant, Soumans et Viersat. Ces cinq communes sont placées en zone de contrôle temporaire en prolongement de la zone de contrôle établie dans l’Allier et dans le Cher sur un périmètre de 20 km autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté. Les élevages de volailles seront davantage surveillés et analysés pendant au moins 21 jours.

Toute mortalité d’oiseaux sauvages dans cette zone, sans cause évidente, doit être signalée à :

l’Office français de la biodiversité (OFB) ; Tél. : 05 55 52 24 81

ou la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse ; Tél. : 05 55 52 17 31

Pour rappel, la grippe aviaire ne concerne que les oiseaux ; la consommation de viande, de foie gras et d’œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour les humains. Le virus persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes.