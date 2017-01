La taille des vignes après la grêle dans l'Yonne : un vrai défi cet hiver

La taille des vignes bat son plein dans l'Yonne. Elle a débuté en novembre et se fera jusqu'à fin mars, voire début avril. Cette année, dans les domaines ravagés par la grêle au printemps, le travail de taille est plus compliqué et plus long.

Après une année noire pour les viticulteurs de l'Yonne, la taille des vignes est un véritable défi cet hiver. Sur les parcelles ravagées par la grêle, ils doivent faire attention à bien sélectionner le bois à couper, pour ne garder que les branches les moins abîmées et celles qui auront le plus de chances de donner des bourgeons au printemps. Un travail de sélection minutieux qui prend beaucoup plus de temps que d'habitude.

Un mois de taille en plus

Jean-Christophe Bersan, viticulteur à Saint-Bris, a embauché deux personnes en plus cette année pour l’aider à tailler ses vignes. Ils sont sept à s’occuper de 22 hectares. La grêle du printemps en a abimé près des deux tiers. Alors, le travail de taille cette année sera plus long, estime-t-il : «à mon avis, la conséquence directe, c’est au moins 25 % à 30 % de plus de temps, au niveau de la taille. »

Le viticulteur a commencé à tailler mi-novembre. Normalement, il en a jusqu'à mars mais cette année, cela durera peut-être jusque début avril. «J’espère qu’il fera froid longtemps. Si le bois se met à bourgeonner avant que l’on ait fini la taille, on est mal », redoute-t-il. Ses vignes situées sur les pentes côté ouest ont été épargnées par la grêle de mai. En revanche, celles placées sur le plateaux de Quenne, juste au-dessus du village de Saint-Bris ont été bien ravagées.

En observant de près les pieds de vignes et les branches abîmées, on peut retracer le passage exact des grêlons, sur un couloir de deux kilomètres. "Ils étaient gros comme des balles de ping-pong » se souvient Jean-Christophe Bersan.

Bien choisir les branches à garder

Sur ces parcelles endommagées, les tailleurs doivent prendre le temps de bien observer chacune des branches qui partent des pieds de vigne.

Chaque pied de vigne est unique, c’est ça l’intérêt. Il y a un travail de réflexion pour le tailleur. Cette année, c’est vraiment compliqué. Il faut bien choisir ses bois et les tester pour ne pas qu’ils cassent. - Jean-Christophe Bersan, viticulteur à Saint-Bris

Les tailleurs doivent donc sélectionner les branches qui ont le plus de chances de donner des bourgeons au printemps - et donc du raisin – mais aussi celles qui sont les plus solides. Grâce à une bonne taille, la récolte de 2017 peut être sauvée.