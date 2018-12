Charente-Maritime : un spécialiste dévoile sa technique pour bien ouvrir les huîtres

Bourcefranc-le-Chapus, France

Impossible de rater son col bleu-blanc-rouge. Sur la terrasse de la Maison Gillardeau à Bourcefranc-le-Chapus où il travaille, Bruno Gauvain ajuste sa veste brodée Mof, symbole de son expertise. Il donne aussi occasionnellement des cours, notamment à la prestigieuse école Ferrandi. C'est dire si l'homme est passé maître dans l'ouverture des huîtres.

Bien choisir ses outils

Chose primordiale : l'équipement. Bruno Gauvain préconise un petit couteau avec une lame bien rigide et bien pointue. Et surtout pas de garde à sa base. Pour le chef, c'est surtout un risque supplémentaire de se blesser.

"Le poivre est un exhausteur de goût pour les huîtres"

Attention, pour les huîtres plates, il faut plutôt les ouvrir par l'arrière et tourner le couteau comme un accélérateur de moto. Après il ne reste plus qu'à déguster. Et pour ça, l'expert conseille le poivre noir, "un exhausteur de goût" mais pas de citron ni de vinaigre. Leur saveur prend le pas sur celle de l'huître.

Dernier conseil pour ceux qui n'aiment pas trop les huîtres. Essayez les spéciales, d'après Bruno Gauvain, elles ont un petit goût sucré.