En apéritif ou en entrée, les tomates-cerises sont très appréciées par le consommateur. Solarenn est la 5è coopérative de France, elle regroupe une trentaine de producteurs de la région rennaise en tomates et tomates-cerises.

Rennes, France

Les consommateurs adorent la tomate-cerise pour son goût, ses couleurs et certaines variétés sont plus sucrées que d'autres ce qui est très apprécié. "Quand les tomates-cerises apparaissent dans le jardin, ça veut dire que ce sont les vacances" dit une rennaise. Côté couleurs, les tomates-cerises sont bien loties. "Elles sont rouges rondes, rouges allongées, noires, jaunes ou encore oranges" explique Christophe Rousse producteurs de tomates à Nouvoitou, près de Rennes et président de la coopérative Solarenn qui regroupe une trentaine de producteurs. 35 000 tonnes de tomates sont produites chaque année sous serres de mars à novembre.

Dans l'une de serres de Christophe Rousse à Nouvoitou © Radio France - Loïck Guellec

Le vol des bourdons

Les tomates de Christophe Rousse sont produites hors sols et surtout sans pesticides ni insecticides. D'ailleurs, de drôles de ruches sont installées dans les serres. A l'intérieur une colonie de bourdons chargés de faire naître la tomate cerise. "La fleur de tomate est mâle et femelle" explique très pédagogue Christophe Rousse, "le bourdon va sortir de sa ruche, va aller sur la fleur récupérer le pollen pour le placer sur le pistil et faire une belle tomate. Si la fécondation est mal faite ou s'il n y a pas assez de bourdon la tomate sera creuse sans saveur donc la pollinisation est très importante".

Un climat favorable

Grace à ses nuits douces et des températures maximales modérées la Bretagne a un climat idéal pour la culture de la tomate même si le début de l'été a été particulièrement chaud à Rennes. 3 des 5 premières coopératives de productions de tomates en France sont bretonnes.