La Touraine impactée par une nuit de gel dans les vignes

Indre-et-Loire, France

Le spectre des catastrophes de 2012 et 2016 resurgit pour les viticulteurs de Touraine. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril, le gel s'est à nouveau abattu sur les vignes dans les territoires de l'AOC Montlouis, l'AOC Chinon et Saint Nicolas de Bourgueil alors que les premiers bourgeons sont déjà sortis. Il est trop tôt pour établir un bilan définitif des dégâts mais déjà sur certaines parcelles on sait que les pertes vont aller jusqu'à 40%. C'est le cas pour certains vignerons de Saint Martin-le-Beau et du Chinonnais.

L'essentiel de l'impact porte sur l'Est du territoire de l'AOC Chinon: Cravant, Panzoult, Crouzy. Les parcelles les plus précoces peuvent avoir été impactées à hauteur de 20 à 50%" - Francis Jourdan, le président du syndicat des vins de Chinon

Francis Jourdan, le président du syndicat des vins de Chinon précise "ces bourgeons sont morts. Nous sommes dans une période de vulnérabilité mais il faut encore attendre la semaine prochaine pour établir une bilan définitif."

Tous les viticulteurs que nous avons contactés du côté de Montlouis, Saint Martin le Beau, Chinon, Saint Nicolas de Bourgueil, nous confirment des pertes mais il est impossible de les chiffrer pour l'instant. On parle de 15% de pertes par ci, 40% par là. C'est le cas pour le domaine Bertrand Jousset à Montlouis-sur-Loire.

Notre perte est estimée à 30% mais à Saint Martin-le-Beau c'est pire. C'est la 5e année depuis 2012 que nous sommes touchés" - Lise Jousset, viticultrice sur 9 hectares Bio d'AOC Montlouis

Les dégâts sont importants sur dans les vignes en AOC Montlouis bio de Lise Jousset malgré les précautions prises, "le système des rotations d'hélicoptères qui inversent les températures et la paille qui brûle pour réchauffer les pieds de vignes, tout cela a bien fonctionné."

Lise Jousset qui ajoute que de mémoire de viticulteur nos anciens n'avait qu'une période de gel par décennie, aujourd'hui c'est trois gels par décennie. C'est plus difficile de s'en relever. C'est pour cela que le domaine Bertrand Jousset a monté une structure de négoce qui permet d'acheter du raisin à l'extérieur et qu'il a ouvert un bar à vins sur le lieu même de l'exploitation, afin de diversifier les sources de revenus.