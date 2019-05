La traditionnelle cagette de cerises de Céret est partie pour l'Élysée

Comme chaque année, les producteurs de cerises de Céret (Pyrénées-Orientales) ont envoyé les premiers fruits récoltés au président de la République. Une tradition qui marque le lancement de la saison de la cerise en Vallespir et qui démarre un peu plus tard que prévu.

Céret, France

Ce lundi à 13h50, deux cagettes de cerises de Céret ont décollé de l'aéroport de Perpignan. La première était pour le pilote, la seconde est partie pour les cuisines de l'Élysée. La tradition remonte à 1932 et signe le coup d'envoi de la récolte des cerises en Vallespir. Les cerises de Céret ne pourront pas se targuer cette année d'être les premières de France sur les étals. Elles ont été devancées de quelques jours par les cerises du Gard. "On s'est fait voler la primeur, sourit le producteur Philippe Galy. La floraison a été précoce, mais le mois d'avril a été plutôt froid et ça a retardé la maturité".

Les cerises arrivent sur les étals

Pas de quoi chagriner Etienne Arnaudiès, responsable de la coopérative La Melba à Céret. "Ce n'est pas une course. On aurait pu glaner quelques cerises la semaine dernière, mais l'important c'est de cueillir à maturité". "C'est une belle saison qui s'annonce, confirme Christelle Saqué, productrice et membre du syndicat de promotion et de défense de la cerise de Céret. Il faut juste que le temps soit de notre côté avec du soleil et pas trop de vent".

Les cerises de Céret sont donc désormais disponible à la vente. Et les prix devraient baisser dans les jours à venir, quand la récolte aura bien avancé.