La transhumance pour les moutons du lycée de Pixérécourt à Malzéville

Les moutons du lycée agricole de Pixérécourt ne sont plus à la ferme mais sur le plateau de Malzéville. La traditionnelle transhumance avait lieu ce dimanche midi.

Des moutons au pied des feux rouges de Malzéville. L'image est devenue habituelle dans cette commune du Grand Nancy qui habite le lycée agricole de Pixérécourt. Pour la neuvième année, les moutons de la ferme de l'établissement ont effectué leur transhumance en direction du plateau de Malzéville où ils vont demeurer jusqu'à l'automne.

Un troupeau d'environ 130 bêtes s'est mis en route ce dimanche sous la surveillance de Bernard Antoine, qui travaille au lycée. Malgré l'expérience, il est très concentré :

Ce n'est pas évident, on travaille avec du vivant dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, ou peu. Une fois par an, donc ce n'est pas facile."

A côté de Bernard, il y a Thierry, venu donner un coup de main avec son chien de troupeau. C'est leur première transhumance ensemble :

Les nombreux accompagnateurs sont à bonne distance, derrière le troupeau. Certains sont même loin derrière, comme Vincent et son fils Elias :

Ca va vite quand même. Ca va très très vite. Ils sont partis comme des boulets de canon. On n'a pas eu le temps de suivre le départ et une fois qu'on est largués, on ne rattrape pas. Heureusement qu'ils ont fait une pause, ça nous a permis de les récupérer."