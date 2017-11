La truffe, une histoire vauclusienne

Le marché aux truffes de Carpentras, l'un des plus grands au monde, démarre ce vendredi. L'occasion de mettre en lumière cette filière bien connue dans le département, qui connait de belles réussites, mais aussi des difficultés.

C'est cher, mais c'est bon... La truffe, champignon rare, et donc de luxe, est très présent dans notre département. On en produit tout autour du Ventoux, sur les sols calcaires, nécessaires au développement de la "melanosporum", ou plus couramment de la truffe noire du Périgord.

75% de la production française

Du Périgord, alors que 75% de la production française... est réalisée dans notre région ! Dans un espace comprenant le nord Vaucluse, le sud de la Drôme, et une partie des Alpes de Haute Provence. Chaque année dans le monde, environ 100 tonnes sont produites, mais seulement un tiers en France désormais.

La production a été divisée par 25 depuis la fin du XIXe siècle en France. De 1000 tonnes, on est passé à 30 tonnes. En cause, l'urbanisation, qui a limité le nombre de terres disponibles, et puis les épisodes répétés de sécheresse, parce que oui, la truffe a besoin d'eau.

En Vaucluse, une passion

Près de 200 personnes adhérent au syndicat des trufficulteurs de Vaucluse, mais on recense près de 900 sites où des chenes truffiers sont plantés. Beaucoup le font par passion. Comme Jean-Marie, 64 ans, enseignant à la retraite, qui ne tire pas plus que ça de bénéfice, mais investit sa plus-value pour améliorer sons exploitation, avec de la recherche, des systèmes d'irrigation, de protection...

Jean-Marie, 64 ans, trufficulteur passionné

Un vrai marché à couvrir

L'économie de la truffe est extrêmement importante. En Vaucluse, la maison Plantin exporte un savoir-faire régional dans le monde entier. Mais elle s'inquiète de la baisse de la production locale de truffe.