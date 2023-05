La vache Black Angus : sur l'île d'Aix, les éleveurs engagés de la ferme de Bois Joly

Elles sont les premières vaches à fouler le sol de l'île d'Aix. 27 Black Angus sont allongées avec paresse ou broutent l'herbe d'un champ. Arnaud, éleveur en grandes bottes et coupe-vent, fait les présentations : "Il y a le taureau, Odin, avec ses 10 vaches, et les veaux nés il y a trois ans, il y a deux ans et cette année". Ces bêtes, Vinciane et lui les élèvent sur l'île d'Aix depuis quatre ans. Ce sont des Black Angus, une espèce qu'il ont choisie pour la qualité de sa viande.

"Ce qui nous a aussi intéressés c'est le fait qu'elles n'aient pas de cornes", concède Vinciane. Sur l'île d'Aix, il n'y a pas de vétérinaire. A chaque pépin, il faut qu'un professionnel vienne du continent en ferry. "Avec des cornes, on aurait pu augmenter les risques de blessures" poursuit l'éleveuse.

"C'est aussi parce qu'on était assez privilégiés du fait d'être sur l'île d'Aix, explique-t-elle. Ici, il n'y a jamais eu de pesticides dans les prairies". La qualité des terres a facilité la constitution de leur dossier pour décrocher le label bio.

Il y a quatre ans, l'élevage comptait cinq vaches. Aujourd'hui, il y en a 27. © Radio France - Sophia Berrada

Les bêtes se sont bien acclimatées à l'île d'Aix, ça fait quatre ans que le troupeau grandit. Les premières vaches seront abattues et vendues cet été. "Le rêve ultime, ce serait de faire l'abattage à la ferme, la chose la moins stressante pour l'animal, mais sur l'île c'est un peu compliqué à faire", regrette l'agricultrice de 24 ans. Alors pour limiter la détresse des bêtes, elle et son compagnon veulent limiter la durée entre le voyage en bateau vers le continent et l'abattage des bêtes au plus petit nombre d'heures.

L'engagement pour un élevage raisonné de ces éleveurs aixois ne s'arrête pas là. "Quitte à tuer un animal, il ne faut pas le faire seulement pour sa viande, plaide Vinciane**.** On va essayer de récupérer le cuir, de le faire tanner pour ensuite pourquoi pas le travailler. On pense aussi le donner à notre cellier afin qu'il l'utilise pour sa maroquinerie"

Les Black Angus de l'île d'Aix se vendent en circuit court, par colis, auprès des habitants, des restaurateurs et des vacanciers. Plus de renseignements sur la page Facebook "Black Angus île d'Aix".