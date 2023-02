La vache d’Yves, éleveur à Paimpont, participe au concours Prim’Hosltein du Salon de l’agriculture

Si le Salon International de l'Agriculture (SIA) est l'occasion pour les parisiens de découvrir ce qui se fait dans les campagnes, notamment bretonnes, c’est aussi l’occasion pour des éleveurs de présenter le fruit de leur travail. C’est le cas d’Yves Denais qui élève 85 vaches laitières à Paimpont et qui se rend au salon avec une d’elles, qu’il présente au concours Prim’Holstein du lundi, en première lactation, puisqu’elle a vêlé pour la première fois en mai dernier.

Alors oui, elle s'appelle Russie, mais son nom lui a été donné il y a deux ans et demie, bien avant l’invasion de l’Ukraine. Russie a déjà concouru à Château-Gontier (53) et au dernier Space à Rennes, où elle a remporté le championnat « mamelle espoir ». Elle a ensuite été sélectionnée pour être une des cinq représentantes d’Ille-et-Vilaine à Paris.

Russie ne vit pas dans un box à part, mais au milieu du troupeau, avec la même ration que les 84 autres vaches © Radio France - Eric Bouvet

Pas de traitement particulier

Russie n'a pas été particulièrement préparée pour le salon. « On la laisse dans le troupeau, avec la ration du troupeau. Elle n’est pas dans un box séparé. On a essayé autrefois, mais on n’avait pas forcément le résultat attendu ». Car Yves participe à des concours depuis 2006. Il a même remporté un 1er prix à Paris il y a quelques années avec une autre vache. Ça fait 125 ans que sa famille élève des laitières à Bonamenay, à la limite des communes de Paimpont et Plélan-le-Grand. « La génétique est un travail de longue haleine » explique Yves, qui vend des vaches dans tout l’ouest. « Il faut être passionné, c’est le petit plus de l’élevage et c’est une belle récompense pour toute la famille puisque c’est une passion partagée », par son épouse et ses trois enfants

125 ans qu'on élève des vaches laitières sur l'exploitation familiale, à la limite des communes de Paimpont et Plélan-le-Grand © Radio France - Eric Bouvet

Une participation au Salon de l’Agriculture nécessite évidemment toute une organisation, mais c’est aussi l’occasion de « rencontrer beaucoup d’éleveurs passionnés du reste de la France et d’échanger sur nos métiers ». C’est aussi l’occasion de se retrouver entre bretons puisque Yves Denais fait partie de ceux qui organisent le transport des animaux et l'hébergement des éleveurs à Paris.

