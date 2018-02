Brioude, France

Une excitation palpable

Dans la petite étable du lycée agricole où ils lavent leur vache avant le grand départ pour Paris, Mathilde, Agnès, Maxime, Benjamin et Flavien ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ils ont eu le mérite d'être sélectionnés pour faire partie de l'équipe qui représentera Brioude-Bonnefont pour le Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA). Un processus de sélection interne que nous détaille Benjamin : " On a eu un entretien, où il fallait parler, présenter ses qualités, dire pourquoi on était motivés pour le TNLA, qu'est-ce qu'on pouvait apporter, pourquoi on voulait y aller... Moi j'ai dit que j'étais assez doué avec les animaux, que mes parents avaient une exploitation, et je me débrouille assez bien avec l'informatique, notamment tout ce qui est vidéo ou image. " En effet pour le concours, outre la présentation de Falaise et la manipulation de celle-ci, leur capacité à être de bons communicants sera également jugée. Le jury leur a notamment demandé de réaliser une affiche sur le thème de "L'agriculture, une aventure collective." Vous pouvez également les suivre via leur page Facebook "TNLA 2018 Brioude-Bonnefont"

L'affiche réalisée par les jeunes du lycée agricole Bonnefont-Brioude - Lycée Agricole Bonnefont-Brioude

Une vache ferrandaise pour séduire le jury

Deux épreuves seront très liées à leur vache Falaise. Maxime nous explique pourquoi ils ont choisi cette Ferrandaise de 9 ans : " C'est une vache qui représente très bien la race parce que c'est une vache mixte, à la fois lait et viande. Quand on l'a pesée elle faisait 5000 litres de lait alors que la moyenne est plutôt à 3300. Pour la viande elle est vraiment typée bouchère. Elle a fait un veau mâle l'année dernière qu'on a vendu d'ailleurs, pour la reproduction. Elle est aussi très gentille, ce qui est bien pour les concours, donc c'est l'idéal pour représenter le lycée à Paris. " Une vache qu'ils présenteront sur un ring samedi, afin de montrer qu'ils sont capables de la manipuler en toute sécurité. Pour suivre les épreuves rendez-vous ci-dessous :