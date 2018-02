Alors que certains maraîchers protègent leur production à cause de la vague de froid cette semaine, des arboriculteurs et viticulteurs lorrains y trouvent au contraire leur compte. En effet, la chute brutale des températures repousse la floraison et éloigne les risques de gel printanier.

Lorraine, France

La taille bat son plein dans un verger de cerisiers près de Vigneulles au sud de Nancy. Même si au petit matin le thermomètre affiche - 16 degrés, c'est une bonne nouvelle pour les arbres. _"Le froid empêche la sève de monter et retarde la floraison,_explique Didier Lainé, tailleur. Cette année on a eu peur car on a eu un hiver relativement doux et on pensait avoir une floraison précoce, mais à priori avec ce coup de froid ça a bien ralenti". Car si la fleur arrive trop tôt, le risque est de les abîmer lors de la taille et impacter la récolte.

Gagner du temps face au gel printanier

"Ça nous fait gagner du temps, ajoute Philippe Daniel producteur spécialisé dans les mirabelles. Au lieu d'avoir une floraison courant mars on a plus de chances de l'avoir fin avril. Et plus on recule la floraison plus on éloigne le gel printanier !"

Avec le gel, c'est un plaisir de travailler la terre — Philippe Daniel producteur de mirabelles

Autre avantage selon Philippe Daniel :"Le gel remplace énormément d'outils et de carburant. La gelée fait éclater les mottes de terre et quand ça va dégeler elles vont partir en cendres. Derrière, c'est un plaisir d'aller faire les semis d'orge de printemps de maïs ou de tournesol"

Un petit repos hivernal pour la vigne

La vigne elle aussi bénéficie du froid et peut se reposer. "Depuis le premier décembre, date où on a commencé à tailler, on attendait le froid ! se réjouit Vincent Lelièvre, responsable de la production au domaine Lelièvre en Côtes-de-Toul à Lucey._Cela permet à la vigne de faire son cycle et se régénérer quand la sève ne circule plus._" La peur du gel printanier s'éloigne un peu plus pour lui aussi.