"La valeur des terres passe de 7 000 à 700 000 euros" : en Champagne, les viticulteurs rêvent de l'AOC

Champagne-Ardenne, France

Les vendanges 2019 en Champagne touchent à leur fin cette semaine, l'occasion de s’intéresser aux terres labellisées Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) élabore, depuis 2008, une délimitation de parcelles bénéficiaires de ce label. Forcément il y a des gagnants, parmi eux la commune de Péas (Marne). "Nous n'avons pas de vignes sur nos terres mais l'AOC pourrait changer la donne. Elle aurait des retombées économiques et sociales extraordinaires pour la commune. Les terres valent actuellement près de 7 000 euros, leur valeur pourrait être multipliée par 100 pour atteindre les 700 000 euros" se réjouit d'avance Noël Mauroy, maire de Péas et viticulteur. Puis il y a les perdants...

"On va se battre jusqu'au bout"

En Champagne, deux communes sont pour le moment sur la sellette : Germaine et Orbais-l'Abbaye (Marne). L'INAO risque de leur retirer de label AOC dans leur nouveau plan prévu pour 2020. "Ce serait dramatique car l'image de la commune et de ses professionnels en prendrait un sacré coup. Si on nous enlève cette appellation, on risque la désertification ! Ce qui est rassurant, c'est que si leur choix est confirmé, on a trente ans pour leur faire changer d'avis. Le plan sera effectif autour de 2050 .On va se battre jusqu'au bout", affirme Henri Guinand, maire d'Orbais-l'Abbaye, commune de 600 habitants.

"Sans le label AOC, ce n'est pas du Champagne"

L'INAO veut rassurer les viticulteurs potentiellement évincés de la délimitation. "Une fois que nous aurons rendu un travail définitif, il sera affiché dans les mairies concernées et les professionnels pourront faire une réclamation. C'est pour cela que cela prend du temps d'ajouter ou de retirer un AOC. C'est certainement ce qu'il va se passer et c'est compréhensible quand on sait l'importance de ce label. Sans lui, ce n'est pas du Champagne. Si vous produisez alors que vous n'êtes pas dans une zone délimitée avec un cahier des charges bien précis et que vous mettez l'appellation "Champagne" sur la bouteille, vous risquez gros", prévient Olivier Russeil, délégué territorial Nord-Est de l'INAO.

En Champagne, 34 000 hectares de parcelles possèdent l'Appellation d'Origine Contrôlée.