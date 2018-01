Deux sondes seront bientôt immergées par l'Observatoire des eaux estuariennes et marines dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon pour analyser la qualité de l'eau en temps réel. L'espoir est de mieux comprendre, voire anticiper, les surmortalités d'huîtres et de moules.

Vendée, France

La création de l'Observatoire des eaux estuariennes et marines a été officialisée ce jeudi à Beauvoir-sur-Mer, au siège du Comité régional de la Conchyliculture. Le bras armé de cet Observatoire prendra la forme de deux sondes, immergées près des principales zones de production d'huîtres et de moules : la baie de Bourgneuf (à l'est de Noirmoutier, au large de la plage de l'Anse Rouge) et celle de l'Aiguillon où la sonde sera arrimée à une balise de navigation déjà existante (une cardinale, au sud de la Tranche-sur-Mer). Elles seront installées et opérationnelles fin janvier.

Les sondes mesureront la température, la salinité, l'oxygénation et la turbidité de l'eau de mer © Corbis - Emmanuel Sérazin

Créer une banque de données... fiable

Jusqu'à maintenant, les deux baies étaient surveillées grâce à des prélèvements réalisés par l'homme et à intervalles irréguliers. Désormais, les sondes effectueront un relevé toutes les heures en transmettant les résultats une fois par jour à longueur d'année. Elles mesureront 4 paramètres : la température, la salinité, l'oxygénation et la turbidité (taux de matières en suspension). Ce suivi en temps réel permettra de créer, sur le long terme, une véritable base de données, fiable. Ce qui manquait cruellement jusque-là...

Claude Roy, directeur de l'Environnement au Conseil Départemental 85 Copier

Un outil pour veiller sur les moules et les huîtres

Les phénomènes de surmortalité sont observés depuis des décennies chez les moules comme les huîtres. Aujourd'hui, on sait seulement que ces épisodes ont des "causes multicritères". D'ailleurs, des programmes sont régulièrement menés pour surveiller les diverses formes de pollution (intrants, bactéries). La base de données que va constituer l'Observatoire va compléter ce travail scientifique. Mais pour apprendre quoi ?

Philippe Nicollet, directeur du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de Vendée Copier

Si les sondes sont installées là, ce n'est évidemment pas par hasard : ces baies sont le berceau des huîtres et des moules cultivées sur l'ensemble du littoral français. Dans la Baie de Bourgneuf, 200 entreprises produisent chaque année 5 400 tonnes d'huîtres, 2 600 tonnes de moules, 60 tonnes de palourdes et 10 tonnes de coques. La Baie de l'Aiguillon, elle, est le berceau de la mytiliculture sur bouchots avec 40 hectares de parcs ostréicoles d'où sortent 1 900 tonnes de moules et 200 tonnes d'huîtres par an.