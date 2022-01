La vente de crémants de Bourgogne bat des records

2021 restera une année pétillante pour les producteurs de crémant de Bourgogne. On a pas encore les chiffres précis, mais le directeur de l'Appellation d'Origine Contrôlée de cette production affiche un large sourire. "Selon notre premier bilan, on a vendu 21 millions 300 mille bouteilles l'an dernier" précise Pierre du Couëdic. "On a donc battu notre précèdent record établi en 2019 à 21 millions de bouteilles. On a connu une année difficile en 2020 avec les confinements, la fermeture des bars et des restaurants, mais pour l'année qui vient de s'écouler, c'est le marché de l'export qui nous fait exploser les ventes."

La Belgique et la Grande-Bretagne conquises par le Crémant de Bourgogne

"Notre premier marché étranger reste les Etats-Unis, suivi par la Scandinavie où nous sommes très appréciés. En 2021, on a su affirmer notre présence en Belgique et en Grande-Bretagne où les acheteurs sont venus en masse. Habituellement, nous sommes en grande concurrence avec les vins pétillants italiens, mais là c'est nous qui sommes choisis."

Une bouteille de Crémant de Bourgogne se vend entre 8 et 15 euros en moyenne, ce qui en fait un produit "plaisir" qui reste accessible, et cela explique aussi le succès de vin qui fait appel aux 5 sens ( le goût , l'odorat, l'observation de la robe, mais aussi le "chant" des bulles et leur pétillance sur la langue et le palais.)

Hausse des ventes en grandes surfaces

"Nos ventes progressent aussi en France, nous sommes maintenant présents chez de plus en plus de cavistes et dans 93 % des grandes surfaces. C'est un point de diffusion très important. On a maintenant un défi : séduire davantage de restaurateurs afin que nos vins soient servis à l'apéritif, mais aussi proposés pour accompagner les repas. En 2021, on a monté une opération-séduction à Beaune en collaboration avec les producteurs de fromage Brillat-Savarin et de jambon du Morvan. On demande aux restaurateurs de ne pas nous oublier" ajoute Pierre Le Couëdic

"Notre marché augmente et pour 2002, nous pourrons répondre aux demandes, mais on se pose des questions pour la suite. Les deux dernières vendanges n'ont pas été abondantes, avec la sècheresse en 2020 et le gel au printemps 2021 qui nous a coûté un tiers des récoltes, du coup on se pose des questions pour le millésime 2023: pourrons nous faire assez de bouteilles ? il faudra trouver une solution pour contenter tout le monde."

On compte 138 élaborateurs de crémant en Bourgogne, dont une quarantaine en Côte-d'Or. Tous espèrent donc en 2022 une vendange généreuse afin de garder un volume suffisant et ne pas laisser à sec tous ceux qui ont pris goût au vin pétillant de Bourgogne.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, et de façon responsable.