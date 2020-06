La visite du ministre de l'Agriculture sur le Bassin d'Arcachon, un "signe fort" pour les ostréiculteurs

Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a rencontré des ostréiculteurs girondins sur le port de Larros, à Gujan-Mestras, ce mercredi soir. Il en a profité pour annoncer quelques mesures pour la filière, pas épargnée par la crise liée à l'épidémie de coronavirus. "Son soutien était forcément le bienvenu, ça nous rassure", commente Thierry Lafon, président du comité régional conchylicole.

Didier Guillaume promet une exonération de charges pour six mois et un plan européen de compensation de la perte du chiffre d'affaires, pour les ostréiculteurs. "C'est ce que l'on demandait", se satisfait Thierry Lafon, pour une filière soumise à une "double peine : après le Covid, on a ce fameux dinophysis (une algue toxique NDLR) qui nous rend visite" et empêche la pêche et la commercialisation des huîtres du Bassin.

En l'absence de chiffre d'affaire pendant quasiment un trimestre, un certain nombre d'exploitations sont dans une situation vraiment précaire - Thierry Lafon, président du Comité régional conchylicole

Pendant le confinement, les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaire. Mais "nos entreprises n'ont pas été à l'arrêt. Nous avons continué à travailler sur nos parcs, à travailler nos huîtres. Même si la vente a été réduite, quasiment nulle, pour la plupart des entreprises. On a quand même fait cet effort de travail. Alors on a besoin de ces mesures pour éviter que la pression financière ne soit trop forte sur les entreprises et n'engendre des difficultés majeures", commente le patron des ostréiculteurs girondins.

Résultats d'analyses ce vendredi

Ces aides impulsent donc une bonne dynamique. Thierry Lafon espèrent une autre bonne nouvelle dès ce vendredi avec le résultats des analyses de l'Ifremer réalisées ce mercredi, concernant cette algue qui empoisonne la vie des ostréiculteurs depuis la mi-mai. "Les prélèvements qui ont été effectués lundi, les résultats étaient favorables, relève le président du CRC, alors on a bon espoir, même si on reste prudent, on a une certaine fébrilité quand même au vu des circonstances".