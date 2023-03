La volaille de Challans veut sortir de l'épidémie de grippe aviaire

Challans est à l'honneur ce mardi sur France Bleu Loire Océan . Et quand on pense Challans, on pense bien évidemment à la volaille. Le secteur a été durement touché par l'épidémie de grippe aviaire. Le groupement des volailles de Challans représente 80 éleveurs label rouge et 20 en bio. Il y a également les producteurs en conventionnel réunis par Volineo.

La ferme La Couartière à Bois de Céné, près de Challans compte d'ordinaire 16.000 volailles, dindes, poulets, pintades. Ses produits sont vendus directement aux consommateurs sur les marchés dont celui de Challans. On les retrouve également sur la table du restaurant La Marine à Noirmoutier, récemment auréolé d'une 3e étoile au Guide Michelin.

"On n'a plus le droit de les envoyer dehors par rapport à la grippe aviaire", Frédéric Grondin

Début mars, le ministère de l'Agriculture a autorisé le repeuplement progressif des élevages. Mais les volailles demeurent confinées par précaution. "On n'a plus le droit de les envoyer dehors par rapport à la grippe aviaire, malheureusement, elles restent enfermées", regrette l'éleveur Frédéric Grondin, on travaille de façon traditionnelle avec une alimentation 100 % française garantie sans OGM. Et puis l'âge des animaux est super important. Quand vous voyez des bêtes industrielles qui ont 35 jours, nous, on arrive à faire du 100 à 140 jours. Donc évidemment, on a une autre qualité".

"On aimerait mieux vivre de notre travail que des aides", Laetitia Grondin

L'exploitation dispose de son propre abattoir mais le couple a dû se séparer d'une partie de ses salariés en raison de la crise. Quand le virus a touché l'élevage l'an dernier, le coup a été rude, reconnaît son épouse Laeticia: "J'avoue que je n'étais pas très bien. On ne voit pas le bout, donc c'est ça qui est compliqué (...) Financièrement ça va puisque l'État nous aide, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. On aimerait mieux vivre de notre travail que des aides".

Frédéric et Laetitia Grondin ont hâte de voir leurs volailles retrouver le plein air © Radio France - Yves-René Tapn

