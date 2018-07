Saulxures-sur-Moselotte, France

"La vosgienne, une race qui monte !" Voilà ce qui est écrit sur le t-shirt de Laurent, agriculteur à Ramonchamps. Propriétaire d'une trentaine de bêtes, il est venu en exposer quelques unes à la foire de la vache vosgienne ce week-end, à Saulxures-sur-Moselotte. Une manifestation "qui donne une [bonne] image" de la Vosgienne, et permet de la faire connaître.

Un défi pour des agriculteurs passionnés

Elle qui a failli s'éteindre dans les années 70, quelques éleveurs passionnés ont mis en place un plan de sauvegarde. Un choix qui relève parfois du challenge pour Laurent. "On fait tout pour essayer de sauver cette race. Après, c'est toujours pareil : c'est le porte-monnaie. La Vosgienne a une lactation moins élevée qu'une Prim'holstein". C'est peu dire : alors que la vache d'origine néerlandaise produit entre 12 000 et 12 500 litres de lait par an, la Vosgienne, elle, en produit la moitié.

"Elles ont un certain charme" pour Elise, habitante de la région. © Radio France - Marie Roussel

Mais cette race a d'autres qualités. Rustique, elle est adaptée à la montagne. Elise, une maman venue admirer ces vaches à la foire de Saulxures-sur-Moselotte, trouve qu' "elles ont un certain charme". Pour elle, la race vosgienne est devenue un symbole du territoire. "C'est important qu'elle revienne en force parce que c'est une image de la région."

On est jamais à l'abri que demain, les gens se désintéressent à nouveau de cette race" - Adrien, agriculteur.

Et d'ailleurs de plus en plus de jeunes agriculteurs veulent poursuivre cette mission de sauvegarde. Adrien, par exemple, possède une exploitation 100% vosgienne depuis cinq ans "par amour de la race, par amour de la bête". Tout le monde ne se lance pas forcément dans le 100% "mais certains ont quelques effectifs de Vosgienne dans leur exploitation et c'est déjà pas mal !".

La Vosgienne est-elle sauvée ?

De là à dire que cette race est sauvée ? "Oui et non", nuance Adrien. "Oui dans le sens où les effectifs ont drôlement remonté. Et non parce qu'on est jamais à l'abri que demain, comme ce sont des petites bêtes, les gens se désintéressent à nouveau de cette race. Et puis on repart à l'inverse !"

Alors qu'en 1977 on ne comptait plus que 3000 têtes, on en recense aujourd'hui 10 000. On reste tout de même bien loin des 125 000 effectifs de la fin du XIXème siècle.