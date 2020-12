La fédération des chasseurs du Doubs condamne un lâcher de sangliers d'élevage

La fédération des chasseurs du Doubs condamne "complètement et farouchement" ce lâcher de sanglier avéré dans le département et a prévenu la gendarmerie qui a ouvert une enquête. C'est une pratique illégale. Reste maintenant à déterminer l'origine des animaux. Et il se pourrait qu'il s'agisse de sangliers polonais. Auquel cas, cela représenterait un risque sanitaire important. En effet, la grippe porcine est présente en Pologne.

Je n'appelle pas ça des chasseurs"

"Je n'appelle pas ça des chasseurs", estime Jean-Maurice Boillon, président de la fédération des chasseurs du Doubs. Pour lui, cette pratique est illégale et contrevient à l'éthique des chasseurs qui cherchent à débusquer leurs proies. Car ces sangliers d'élevage sont réputés pour avoir moins peur des humains et des chiens et donc être plus facilement approchables, plus faciles à chasser.

L'origine des sangliers devrait être connue d'ici la fin de l'année 2020

Jean-Maurice Boillon estime qu'il est du devoir des chasseurs de gérer le gibier et sa reproduction. "Il faut laisser des reproducteurs pour avoir du gibier pour la saison d'après et pour s'amuser" et en respectant cette règle, "il est totalement inutile d'aller lâcher du gibier dont on ne connaît pas l'origine". Selon le président de la fédération des chasseurs du Doubs, cette pratique entraîne un risque sanitaire.

Chasseur depuis plus de trente ans, Jean-Maurice Boillon craint qu'il ne s'agisse de "cochongliers, des hybrides qui n'ont pas les mêmes comportements, une attitude néfaste à l'environnement quelques fois". L'enquête de gendarmerie devrait déterminer l'origine des animaux utilisés pour le lâcher avant la fin de l'année 2020.

