Lactalis appelle la grande distribution à prendre en compte l'augmentation des coûts de transformation

Céréales, biscuits, lait, œufs, farine, viande, pizzas ou yaourts : les prix des produits vendus en supermarché vont-ils s'envoler début mars, après avoir déjà subi des hausses continues ces derniers mois ? Ce mercredi 1er mars s'achèvent les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agro-industrie. Les discussions sont houleuses dans un contexte inflationniste qui fait craindre de nouvelles hausses de prix.

Lactalis a signé 60% de ses contrats avant la fin des négociations

Lactalis, le géant laitier mayennais, appelle les distributeurs à prendre en compte l'augmentation des coûts de transformation : "c'est la dernière ligne droite, il faut conclure avant ce soir. Les négociations ont avancé, nous on a signé 60% de nos contrats. La question de fond c'est comment on soutient toute la filière. Les coûts de transformation, de production ont beaucoup augmenté. Le budget de Lactalis, dans le domaine de l'énergie, était de 300 millions d'euros en 2021, c'est 4 fois plus cette année, c'est 6 fois plus pour certains emballages, on a aussi augmenté nos collaborateurs. Ces coûts-là doivent être pris en charge par la grande distribution. C'est le prix à payer pour avoir une agriculture saine, durable avec de bons produits, tout l'enjeu est là" détaille Christophe Piednoël, le directeur de la communication du leader mondial du lait, invité de France Bleu Mayenne en direct du salon de l'agriculture.

►► REGARDEZ - Le directeur de la communication du groupe Lactalis, invité de France Bleu Mayenne / France 3 Pays de la Loire

