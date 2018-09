Craon, France

Selon les informations de France Bleu Mayenne, Lactalis prévoit de commercialiser sa poudre de lait pour bébé, produite à Craon, dans un premier temps à l'étranger avant de repartir à la conquête du marché français.

Le leader mondial des produits laitiers fait travailler, dans le Grand Ouest, des milliers d'agriculteurs.

Pour eux aussi, c'est une étape importante qui a été franchie explique Christiane Lambert, la présidente du principal syndicat agricole du pays, la FNSEA : "c'est une très bonne nouvelle pour les producteurs laitiers parce qu'il y a eu des craintes sur la perte de l'usine, d'une part, et du volume collecté, d'autre part. Toutes les procédures ont été vérifiées. L'administration a été vigilante, il le faut tant cette question du lait est sensible et tant l'export ne supporte par les approximations. Tant mieux si cette usine rouvre. Nous avions rencontré les dirigeants de Lactalis au moment de l'arrêt de l'activité à Craon pour exiger qu'il n'y ait pas d'arrêt de la collecte, pas d'impact sur le prix et pas de réduction sur les volumes. Engagement tenu et ensuite il y a eu un meilleur dialogue avec le groupe."