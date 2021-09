Lactalis : le géant laitier suspend temporairement ses conversions au bio

Les bouteilles de lait bio ne séduisent plus les consommateurs. Les ventes de Lactalis ont baissé de 2 % en un an, à tel point que l'industriel mayennais a décidé de suspendre temporairement les nouvelles conversions au bio.

Les vagues de conversion se succèdent depuis plusieurs années, sous l'impulsion des politiques européennes et nationales, et la production du lait bio augmente au sein du groupe Lactalis, 12 % en plus en un an. Mais en face, la demande ne suit plus. Les ventes de lait bio chez l'industriel mayennais ont même baissé de 2 % en un an, contraignant le groupe à mettre en pause les conversions en bio des exploitations.

Le premier groupe industriel laitier a fermé les vannes des aides à la conversion, temporairement, assure Christophe Piednoël, le directeur général de la communication de Lactalis. "Ce que nous avons décidé c'est de ne pas prendre de nouvelles exploitations, de peur de ne pas les laisser vendre leur lait. Nous terminons la conversion bio des exploitations qui ont déjà commencé. Nous n'abandonnons personne."

Le lait bio séduit moins

Pourquoi les consommateurs délaissent-ils le lait bio ? Ce n'est pas forcément par désamour mais plutôt pour faire des économies. Avec la crise sanitaire, les revenus ont baissé. S'ajoute à cela, la profusion de label : "produit en France", "local", "bio", qui peuvent confondre le consommateur au moment de l'achat.

Pourtant, la balle est bien dans son camp, souligne Florent Renaudier, président de la Fédération départemental des syndicats d'exploitant agricoles (FDSEA) de Mayenne et éleveur laitier. "Une grosse partie de lait bio est consommée sur le territoire français, explique-t-il. Il y a très peu d'exportation."

Aujourd'hui, un litre de lait bio sur cinq est déclassé par Lactalis, c'est-à-dire réorienté vers la filière conventionnelle qui rapporte moins. Une charge que Lactalis compense pour le moment.