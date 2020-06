Lactalis : les producteurs laitiers redoutent de payer la note de la crise post-Covid 19

Lactalis, le leader mondial des produits laitiers, dont le siège social est en Mayenne, avait récemment annoncé un chiffre d'affaires ébouriffant pour 2019 : 20 milliards d'euros. Le groupe a les reins solides.

Mais, en même temps, le PDG de l'entreprise, Emmanuel Besnier, souligne que l'environnement économique actuel n'est plus aussi bon en raison de la pandémie de Covid-19, avec une chute du pouvoir d'achat des consommateurs. Ce sont donc les producteurs laitiers qui risquent d'en subir le contre-coup avec une probable baisse de la rémunération.

Franck Guehennec, le porte-parole du groupement des producteurs de lait Lactalis, confie à France Bleu Mayenne son malaise : "On a participé à nourrir la population pour éviter une crise alimentaire. Et aujourd'hui, on nous ferait payer le fait d'avoir travaillé durant toute la période de pandémie et de confinement. Ce n'est pas acceptable. Il faut un juste retour aux producteurs et une répartition équitable entre tous les acteurs de la filière. Lactalis essaie de nous conditionner à accepter une baisse du prix du lait pour le second semestre".

Pour sa part, le groupe mayennais justifie sa position via les réseaux sociaux en expliquant qu'il n'a pas pour volonté de baisser le prix, tout en nuançant son propos : "La crise économique pourrait avoir des répercussions sur le cours du lait".