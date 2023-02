Lactalis tire son bilan laitier pour 2022 avec un prix du lait payé aux producteurs en forte hausse

Le prix de la tonne de lait achetée aux producteurs a connu une hausse de 25 % en 2022 par rapport à 2021 se félicite Lactalis dans un communiqué. Il a atteint 455 € d'après le géant mayennais, "toutes qualités et primes confondues."

Une marque de soutien aux éleveurs en pleine explosion des coûts de l'énergie, pour les agriculteurs mais aussi pour le groupe basé à Laval. Lactalis tire la sonnette d’alarme face aux hausses des coûts de production et aux négociations commerciales avec les grandes et moyennes surfaces. "Chaque acteur de la chaîne doit jouer son rôle" pour assurer une hausse des prix des produits laitiers en rayon et "donc la pérennité de la filière laitière française" selon Lactalis.

Inquiétudes des agriculteurs pour 2023

Si les agriculteurs ont bien ressenti l'augmentation du prix de vente du lait l'an dernier, des inquiétudes demeurent pour 2023. "Quand on voit comment ça se passe au niveau des négos entre les grandes et moyennes surfaces et les transformateurs tels que Lactalis, on va dire que c'est loin d'être acté et négocié, explique Samuel Gouel, responsable de la section lait de la FDSEA 53. Donc nous, on est plus dans la perspective de dire : et 2023 ?

Maintenant que l'année 2022 est passée, il s'agit de ne pas non plus dire : maintenant que vous avez été plutôt correctement payés en 2022, on vous oublie en 2023."

