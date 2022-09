Lahourcade : face au manque de main d'œuvre locale, il embauche des réfugiés ukrainiens pour les vendanges

C'est un problème récurrent depuis quelques années au moment des vendanges : il manque du monde pour ramasser les raisins. Gilles Ladaurade possède une entreprise de travaux agricoles à Lahourcade, près de Mourenx. Cette année, il lui manquait près de 30 % de son effectif habituel. Il s'est alors tourné vers de la main d'œuvre étrangère pour compléter son planning, en faisant appel notamment à des réfugiés ukrainiens arrivés cette année en Béarn.

En parallèle de ses activités, il est président de la branche locale de l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation dans l'Agriculture (ANEFA), qui met en relation des demandeurs d'emploi qui souhaitent travailler dans l'agriculture, et des exploitants agricoles. "On s'est dit que ça serait bien de mener une action vers ce public-là, pour les aider un peu dans leur quotidien" Gilles Ladaurade

"Du donnant-donnant"

Résultat, quatre personnes originaires d'Ukraine sont venues compléter ses effectifs. Et même si la barrière de la langue n'est pas facile à surmonter, il a essayé de leur faciliter la tâche au maximum : "Nous leur avons fait des fiches traduites en ukrainien pour leur expliquer ce qu'étaient les vendanges. On mime aussi, on fait des gestes. Heureusement, il y en a un qui parle un peu français, sinon on utilise un traducteur sur le téléphone".

Une solution qui semble convenir à tout le monde. "Nous avons besoin de main d'œuvre, ça leur permet de se sentir utiles envers le pays qui les accueille. C'est un bon compromis, c'est du donnant-donnant", résume l'exploitant agricole, à qui il manque tout de même quatre personnes pour être au complet.

Un travail vital

Pour les réfugiés ukrainiens, ces vendanges sont effectivement une aubaine. Valeri, originaire de Vinnytsia dans le centre du pays, est arrivé en avril dernier à Lacq. Maçon de formation, il s'est résolu à troquer sa truelle pour des sécateurs. "Je suis prêt à changer très vite de métier. J'aime travailler, ça me permet de gagner de l'argent, mais aussi d'apprendre le français et de m'intégrer". Il envisage maintenant de rester en France et "de chercher aussi ailleurs pour aller de l'avant".

Même son de cloche pour Constantin, arrivé dès 2015 lors des premiers conflits dans le Donbass. "Je suis photographe et je veux monter mon entreprise, donc j'ai besoin d'argent pour me lancer. Et puis ça fait plaisir de rencontrer des gens et de parler." Un sentiment partagé par Gilles Ladaurade pour qui c'est "une véritable leçon de vie d'échanger avec eux".